Кадастровый план земельного участка: как и где получить

При оформлении земельной собственности граждане сталкиваются с необходимостью собрать пакет документов. Их сбор облегчается при своевременном получении всего перечня документов. Основными с 2008 года являются кадастровый план и кадастровый паспорт.

Каждый земельный участок ставится на кадастровый учёт. Описание учтённого участка земли содержится в кадастровом плане. Документ содержит картографические данные и основные характеристики поставленного на учёт участка. Его содержание определяется согласно требованиям кадастрового учёта земельных ресурсов. Учёт ведёт уполномоченный орган, неся ответственность за ведение реестра и достоверность вносимых характеристик земельного участка.

Это позволяет оформить участок в качестве объекта недвижимости. Кадастровый план юридически подтверждает его существование. Содержание плана служит основанием для изготовления кадастрового паспорта, подтверждающего право собственности на землю. В настоящее время паспорт земельного участка выше по значимости, чем кадастровый план, но отсутствие дополнительного документа уменьшает его значимость.

При оформлении права собственности на землю может потребоваться обновить план учтённого земельного участка. Подобное происходит, если данные старые и требуется установить их актуальность в нынешнее время.

Для оформления обращаемся в Росреестр, под юрисдикцию которого попадает интересующий земельный участок. При наличии полных сведений заявитель получит технический документ в течение пяти дней после обращения. Но если данные неполные или сомнительные, следует подать заявление об исправлении имеющихся в реестре сведений. Тогда технический документ с актуальной информацией будет получен через две недели или через месяц.

При отсутствии данных оформляемого земельного участка лицо подаёт заявление о внесении сведений о земле с подтверждающими достоверность документами. При недостаточности сведений заявитель получает письмо, в котором указывается, что именно необходимо для удовлетворительного разрешения проблемы. При полноте поданных данных лицо получает технический документ в течение месяца.

Актуальную информацию об учтённых участках земли можно получить в интернете на сайте www.rosreestr.ru. Через официальный сайт Росреестра можно ознакомиться с кадастровым планом. Для этого в публичной карте выберите искомый земельный участок. На экране всплывёт окно с регистрационным номером и вкладкой «информация». В данной вкладке высветится строчка с планом земельного участка, при нажатии которой развернётся детальная схема учтённой земли. Несмотря наличия электронной версии учёта сведения в ней неполные. За полным перечнем земельной собственности придётся обратиться в территориальный орган Росреестра.

Фото: nedexpert.ru

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