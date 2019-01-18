Право на жилье: льготы от государства

В нашей стране существует определённое число льгот для некоторых категорий граждан, воспользоваться ими можно в том случае, если вы подходите под все условия. Например, когда речь идет об улучшении жилищных условие, есть определённые варианты помощи. Вообще льготниками в этом вопросе являются молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие семьи, также многодетные.

Конечно, условия для каждой категории свои. А вот очередь у всех одинаково большая. Все граждане, которые становятся на учет, чтобы в дальнейшем получить от государства помощь в приобретении жилья, проверяются, несоблюдение условий приводит к тому, что в постановке на учёт попросту отказывают.

Например, если вы недавно подарили кому-то свое имущество, вам точно откажут. Не получится встать в очередь и тем, кто намеренно ухудшил свои жилищные условия. Ещё один момент, лиц без гражданства и иностранных граждан на учет не ставят. Ещё нужно отметить тот факт, что встать можно только в одну очередь. Если вы одновременно военный, многодетный отец, вы не можете предъявить и то, и другое обстоятельство, нужно выбрать лишь одно, занять только одну очередь.

Для того, чтобы доказать, что ваша семья является малоимущей, а значит нуждается в улучшении жилищных условий, нужно официально подтвердить статус малоимущего. На тот момент, когда вы обращаетесь за помощью, у вас нет такой квартиры, которая считается нормальной для проживания.

Самый беспроигрышный вариант, когда жилое помещение признано непригодным для проживания. В таком случае вам предоставят жилье из государственного жилищного фонда. Что касается многодетных семей, им расширяют жилищную площадь, для постановки на учёт нужно, чтобы дети еще не достигли 18-и лет, другой вариант - они должны обучаться в вузах, при этом детям не может быть больше 23 лет.

Если мы посмотрим на очередь, которая выстроилась за поддержкой государства в сфере жилищного обеспечения, то первые позиции занимают семьи, у которых очень много детей, семьи, где есть дети инвалиды, а также те семьи, где один из членов семьи тяжело болен, может быть у него очень опасное заболевание. Что касается просто молодой семьи, часто государство предоставляет определенные льготы новобрачным.

Конечно, чтобы получить жильё от государства, нужно иметь статус малоимущей семьи, если такового статуса нет, то государство может помочь в строительстве собственного дома, оплатить в определенной части уже имеющееся жилье, а также предоставить приятные условия при займе каких-либо денежных средств, может быть, ипотеки или кредита.

Фото: delovoibiysk.ru

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