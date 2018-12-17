Что произойдет с дачами в 2019 году — главное о садово-огородной реформе﻿

С 1 января 2019 года заработает новый закон о садоводстве и огородничестве, приходящий на смену устаревшему закону 1998 года. Новый документ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года. До конца текущего декабря всю документацию садовых товариществ (СНТ) нужно будет привести в соответствие с вновь установленными правилами.

Главные нововведения

Будут существовать только две организационные формы. Это садовое некоммерческое товарищество (СНТ) или огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).

Прочие формы (дачные кооперативы, партнерства и др.) попросту упразднят. Участки тоже будут делиться на садовые и огородные. На участках садового назначения можно будет строить капитальные дома. На огородных участках разрешается возводить лишь хозяйственные постройки без фундамента. То есть сараи, летние домики и кухни и т.д.

В капитальных домах в садовых товариществах можно будет прописаться. Иными словами, оформить постоянную регистрацию. При этом даче необходимо присвоить почтовый адрес. Дом также должен соответствовать еще нескольким требованиям.

После 1 марта 2019 года вводится единый уведомительный порядок. Он касается начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов. А также их оформления в собственность в садовых товариществах и населенных пунктах.

Все расчеты СНТ теперь станут проводиться только через банк. Для этого каждое товарищество должно открыть расчетный счет. На него дачники будут перечислять членские и целевые взносы.

Что принесут изменения

Закон упорядочит деятельность товариществ и учет их средств. По сути, упраздняется понятие "дача". Остаются только садовые или огороднические поселки. Первые фактически приравниваются к коттеджным поселкам, где разрешено ИЖС.

Причем возможность регистрации на дачах приведет к легализации незаконно возведенных капитальных строений, владельцы которых не оформляли дома в собственность. Поскольку с точки зрения закона они изначально были построены именно как дачи.

Могут вырасти налоговые сборы. По сравнению с дачей кадастровая стоимость жилого дома в среднем в полтора-два раза выше. В итоге налоговые отчисления увеличатся не только за счет того, что часть собственников "выйдут из тени", но и из-за роста кадастровой базы.

Фото: gx.net.ua

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