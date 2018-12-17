Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево﻿

Недвижимость

Во многих городах по всему миру наблюдается острая нехватка жилых домов. Тем не менее, есть такие города, где ситуация противоположная — там вы можете найти очень дешевое жилье. Главное, знать, где искать. В районах, где много нежилых и незанятых площадей, власти, как правило, предлагают солидные субсидии на финансирование реноваций. Или просто выставляют дома на продажу по самым низким ценам. Портал "Вести.Экономика" приводит примеры 8 городов мира, где можно найти бесплатное или действительно очень дешевое жилье.

Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево﻿. 395983.jpeg

Токио, Япония

Почти каждый десятый дом в Токио пустует. Частично это связано со снижением населения Японии, что означает снижение числа покупателей. Помимо этого, в стране считается плохой приметой покупать жилое помещение, в котором произошло убийство, суицид или "одинокая смерть". Поэтому многие жилые помещения выставляются бесплатно. Некоторые продаются всего за $4.

Нью-Хейвен, США, штат Коннектикут

Для тех кто покупает дом впервые, могут предоставить скидку до $42 500. Те, кто покупает дом впервые в Нью-Хейвене, получают до $10 000 на покрытие расходов или на первоначальный взнос. Такая субсидия предоставляется в виде беспроцентного займа, который полностью списывается через пять лет. Также город предоставляет дополнительную скидку в $30 000 тем, кто занимается реновацией своих домов с использованием энергосберегающих технологий.

Талса, США, штат Оклахома

Здесь удаленным работникам предлагают скидку в размере 33% на полностью меблированные апартаменты на три месяца. Программа Tulsa Remote предлагает небольшой группе удаленных сотрудников, которые имеют возможность работать отовсюду, до $10 000, чтобы те могли переехать в город. Так как эта сумма не обязательно идет на жилье, то программа, помимо этого, предлагает также скидку в размере 33% на полностью обставленные квартиры в районе Brady Arts District.

Буффало, США, штат Нью-Йорк

В Буффало недвижимость, которая находится в собственности города, становится объектом программы Urban Homestead Program. Но только в том случае, если на нее не находится покупателя, и она не используется на благо общества. В рамках этой программы недвижимость продается всего за $1, плюс расходы на сделку. Однако есть несколько дополнительных требований. Покупатели должны проживать в этом доме по меньшей мере три года и фиксировать любые нарушения строительных норм и правил в течение 18 месяцев. 

Балтимор, США

Покупатели в Балтиморе могут получить скидку в $5 000 или $10 000. Программа Homeownership Incentive Program предлагает ряд скидок местным жителям. Включая скидку в размере $5 000 для тех, кто покупает дом впервые и зарабатывает ниже 80% средней зарплаты в городе, а также скидку в размере $5 000 для городских служащих. Самая большая субсидия в рамках программы достигает $10 000 для жителей, которые приобретают пустой дом.

Хармони, США, штат Миннесота

В небольшом городке Хармони в штате Миннесота покупателям возвращают до $12 000 наличными. Жители городка могут получить возврат до $12 000 за постройку нового дома в городе. Городок Хармони позиционирует себя как "крупнейший небольшой город в южной Миннесоте", при этом власти города делают попытки увеличить численность населения, которая в настоящий момент составляет около 1 000 человек.

Гэри, США, штат Индиана

В городке Гэри некоторые дома можно купить всего за $1. В настоящий момент на сайте города таких домов уже двенадцать. Так как дома выглядят ветхими, очевидно, что им необходима реновация. Чтобы приобрести дом за $1, необходимо выразить согласие на реновацию недвижимости в течение одного года с момента покупки.

Деревенька Оллолай в Италии

Здесь власти продают сотни заброшенных домов всего за $1.25. Все дело в том, что в рыбацкой деревеньке Оллолай наблюдается резкое сокращение численности населения. За последние 50 лет число жителей деревни снизилось с 2 250 до 1 300 человек. И теперь властям необходимо принимать какие-то меры для привлечения населения в деревню. Поэтому они решили продавать заброшенные дома по низким ценам — всего за $1.25 за дом.

 

Фото: journal.tinkoff.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Загородный дом у воды: плюсы и минусы

Россиянам предложат ипотеку на избы и дома в селах

Японцам стали раздавать бесплатно пустующие дома на селе

 

Темы город страна объект площадь жилье недвижимость
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево﻿
Власть
Призрак в желтом жилете просится в Россию
Недвижимость
Что выгоднее брать: ипотеку или потребительский заем?
Новости Все >
В список пьющих попали рыбы
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Тренер проигравшего Конора признал мощь Хабиба
В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород
Москву и область накрыли техногенные снег и туман
﻿Звезда 90-х певица Наталья Ветлицкая торгует недвижимостью в Испании
Минздрав назвал оставшиеся бесплатными медуслуги
Влияет ли Россия на протесты "желтых жилетов" в Европе
СМИ: мулла и батюшка сняли порчу с отдела МВД Башкирии
Минстрой подготовит критерии жилых проектов для достройки без эскроу-счетов
Сейчас читают
Поумнеть можно...за неделю
Профилактика
Поумнеть можно...за неделю
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Экономику Украины погубили гастарбайтеры
Новости Украины
Экономику Украины погубили гастарбайтеры
Читательский топ
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
В ночь с 31 декабря на 1 января значительно увеличивается вероятность инфаркта
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости медицины
Какие лекарства убивают мужскую силу

Врачи обращают внимание, что прием некоторых лекарственных препаратов также плохо влияет на "мужскую силу".

Какие лекарства убивают мужскую силу
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Военные новости
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Здоровье
В ночь с 31 декабря на 1 января значительно увеличивается вероятность инфаркта
Православие
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?

В Киеве состоялся так называемый "объединительный собор". Что означает принятые им при Порошенко решения и что теперь будет с храмами УПЦ и Украиной в целом?

Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
У России могут навсегда отобрать Луну
Космос
У России могут навсегда отобрать Луну
Новости Украины
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Военные новости
США подготовили план по развалу российских армии и флота
Новости Украины
В украинском правительстве Петра Порошенко считают "крысой, загнанной в угол"

Но животное, загнанное в угол, добавил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опасно.

В украинском правительстве Петра Порошенко считают "крысой, загнанной в угол"
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Новости Украины
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Происшествия
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Новости Украины
Украинский десантник перепутал шеврон дивизии СС с пиратским флагом
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Призрак в желтом жилете просится в Россию
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Призрак в желтом жилете просится в Россию
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Призрак в желтом жилете просится в Россию
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Евросоюз призвали быть готовым "сбросить лишние страны"
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
США побоялись учений в Арктике из-за опасений обращения к России
История и современность Все >
10 фактов из биографии Уильяма Шекспира
10 фактов из биографии Уильяма Шекспира
6000 лет назад Антарктида была обитаема
6000 лет назад Антарктида была обитаема
СМИ: мулла и батюшка сняли порчу с отдела МВД Башкирии
СМИ: мулла и батюшка сняли порчу с отдела МВД Башкирии
Как нейтралитет не уберег Швейцарию от жертв во Вторую мировую
Как нейтралитет не уберег Швейцарию от жертв во Вторую мировую
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Как Латвия в 1918 году стала советской республикой
Как Латвия в 1918 году стала советской республикой
С чего все начиналось: как СССР обзавелся РВСН
С чего все начиналось: как СССР обзавелся РВСН
"Мало не покажется": Украина идет на последнюю войну
"Мало не покажется": Украина идет на последнюю войну
Александр Беглов или Игорь Албин? Кто станет новым губернатором Петербурга
Александр Беглов или Игорь Албин? Кто станет новым губернатором Петербурга
Женское Все >
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Испанцы по продолжительности жизни обгонят японцев
Испанцы по продолжительности жизни обгонят японцев
Исследователи: риск инфаркта в новогоднюю ночь выше, чем в другие дни на 37%
Исследователи: риск инфаркта в новогоднюю ночь выше, чем в другие дни на 37%
Тина Канделаки о том, как держать себя в форме
Тина Канделаки о том, как держать себя в форме
Екатерина Гордон считает, что человек всегда себя оправдает
Екатерина Гордон считает, что человек всегда себя оправдает
Эксперты прогнозируют рост строительства торговых площадей в России в 3 раза
Эксперты прогнозируют рост строительства торговых площадей в России в 3 раза
Не делай этого в instagram
Не делай этого в instagram
Самая древняя работа
Самая древняя работа
Царская ванна — лучшая профилактика остеохондроза
Царская ванна — лучшая профилактика остеохондроза
Как вареники со вшами желтуху вылечили
Как вареники со вшами желтуху вылечили
Мужское Все >
Нашим предком назвали ушастую рыбу
Нашим предком назвали ушастую рыбу
Рыба-гитара - музыкальное соло под водой
Рыба-гитара - музыкальное соло под водой
Какие кровати выбирают немцы и итальянцы
Какие кровати выбирают немцы и итальянцы
Как создать уют на балконе
Как создать уют на балконе
Боремся с неприятными запахами дома простыми средствами
Боремся с неприятными запахами дома простыми средствами
Как же добиться порядка в шкафу? Лайфхаки и секреты
Как же добиться порядка в шкафу? Лайфхаки и секреты
Как оригинально упаковать подарки для близких
Как оригинально упаковать подарки для близких
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Стража и надежда пророка Аввакума
Стража и надежда пророка Аввакума
Постные искушения: реальность или отговорка?
Постные искушения: реальность или отговорка?
Откуда у хаски голубые глаза
Откуда у хаски голубые глаза
Законы о защите животных в разных странах
Законы о защите животных в разных странах
Путешествуем с питомцем: что следует учесть
Путешествуем с питомцем: что следует учесть
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
Разработана повязка, способная ускорить заживление ран
Разработана повязка, способная ускорить заживление ран
Рыбаки-спортсмены могут довести акул до вымирания
Рыбаки-спортсмены могут довести акул до вымирания
В Великобритании открыл свои двери "Сверкающий дом"
В Великобритании открыл свои двери "Сверкающий дом"
ФАС пресекла попытку завысить цены на приставки для цифрового ТВ
ФАС пресекла попытку завысить цены на приставки для цифрового ТВ
На ВДНХ вернули бетонных рыб
На ВДНХ вернули бетонных рыб
Сразу на двух антарктических станциях произошли ЧП
Сразу на двух антарктических станциях произошли ЧП
Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря для всех знаков Зодиака
Вещий сон - подсказка из будущего
Вещий сон - подсказка из будущего
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию

Говорят, 30% пользователей VK, Viber, WhatsApp и Telegram из Белоруссии и 50% чиновников готовы были бы стать гражданами России. Нужно ли это Москве?

Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ