Жилье даром: 8 городов мира, где покупка дома обойдется дешево﻿

Во многих городах по всему миру наблюдается острая нехватка жилых домов. Тем не менее, есть такие города, где ситуация противоположная — там вы можете найти очень дешевое жилье. Главное, знать, где искать. В районах, где много нежилых и незанятых площадей, власти, как правило, предлагают солидные субсидии на финансирование реноваций. Или просто выставляют дома на продажу по самым низким ценам. Портал "Вести.Экономика" приводит примеры 8 городов мира, где можно найти бесплатное или действительно очень дешевое жилье.

Токио, Япония

Почти каждый десятый дом в Токио пустует. Частично это связано со снижением населения Японии, что означает снижение числа покупателей. Помимо этого, в стране считается плохой приметой покупать жилое помещение, в котором произошло убийство, суицид или "одинокая смерть". Поэтому многие жилые помещения выставляются бесплатно. Некоторые продаются всего за $4.

Нью-Хейвен, США, штат Коннектикут

Для тех кто покупает дом впервые, могут предоставить скидку до $42 500. Те, кто покупает дом впервые в Нью-Хейвене, получают до $10 000 на покрытие расходов или на первоначальный взнос. Такая субсидия предоставляется в виде беспроцентного займа, который полностью списывается через пять лет. Также город предоставляет дополнительную скидку в $30 000 тем, кто занимается реновацией своих домов с использованием энергосберегающих технологий.

Талса, США, штат Оклахома

Здесь удаленным работникам предлагают скидку в размере 33% на полностью меблированные апартаменты на три месяца. Программа Tulsa Remote предлагает небольшой группе удаленных сотрудников, которые имеют возможность работать отовсюду, до $10 000, чтобы те могли переехать в город. Так как эта сумма не обязательно идет на жилье, то программа, помимо этого, предлагает также скидку в размере 33% на полностью обставленные квартиры в районе Brady Arts District.

Буффало, США, штат Нью-Йорк

В Буффало недвижимость, которая находится в собственности города, становится объектом программы Urban Homestead Program. Но только в том случае, если на нее не находится покупателя, и она не используется на благо общества. В рамках этой программы недвижимость продается всего за $1, плюс расходы на сделку. Однако есть несколько дополнительных требований. Покупатели должны проживать в этом доме по меньшей мере три года и фиксировать любые нарушения строительных норм и правил в течение 18 месяцев.

Балтимор, США

Покупатели в Балтиморе могут получить скидку в $5 000 или $10 000. Программа Homeownership Incentive Program предлагает ряд скидок местным жителям. Включая скидку в размере $5 000 для тех, кто покупает дом впервые и зарабатывает ниже 80% средней зарплаты в городе, а также скидку в размере $5 000 для городских служащих. Самая большая субсидия в рамках программы достигает $10 000 для жителей, которые приобретают пустой дом.

Хармони, США, штат Миннесота

В небольшом городке Хармони в штате Миннесота покупателям возвращают до $12 000 наличными. Жители городка могут получить возврат до $12 000 за постройку нового дома в городе. Городок Хармони позиционирует себя как "крупнейший небольшой город в южной Миннесоте", при этом власти города делают попытки увеличить численность населения, которая в настоящий момент составляет около 1 000 человек.

Гэри, США, штат Индиана

В городке Гэри некоторые дома можно купить всего за $1. В настоящий момент на сайте города таких домов уже двенадцать. Так как дома выглядят ветхими, очевидно, что им необходима реновация. Чтобы приобрести дом за $1, необходимо выразить согласие на реновацию недвижимости в течение одного года с момента покупки.

Деревенька Оллолай в Италии

Здесь власти продают сотни заброшенных домов всего за $1.25. Все дело в том, что в рыбацкой деревеньке Оллолай наблюдается резкое сокращение численности населения. За последние 50 лет число жителей деревни снизилось с 2 250 до 1 300 человек. И теперь властям необходимо принимать какие-то меры для привлечения населения в деревню. Поэтому они решили продавать заброшенные дома по низким ценам — всего за $1.25 за дом.

Фото: journal.tinkoff.ru

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