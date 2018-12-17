Что выгоднее брать: ипотеку или потребительский заем?

В странах Европы вопрос на тему, что выгоднее: ипотека или потребительский кредит, перед гражданами вообще не стоит. Вся суть в том, что там огромная разница между процентами по кредитам: ипотечный заем обойдется в разы дешевле. Кроме того, сбор всей документации можно доверить специалистам за приемлемую стоимость. В нашей стране ситуация обстоит иначе, разница между этими видами кредитов не столь велика: 17% на среднестатистический обычный заем против 14% по ипотеке.

Исходя из официальной информации, все больше людей выбирают именно потребительский кредит, так как с ним гораздо меньше проблем в плане оформления. Ипотека же, помимо обязательного первоначального взноса, который можно считать минусом, тоже в ряде случаев стоит усилий.

Недвижимость в кредит. Что выгоднее?

Итак, проведем сравнение двух видов кредита, чтобы выявить, какой из них на самом деле выгоднее.

1. Явная выгода. Ипотечный заем дается под значительно меньший процент, так как он является целевым кредитом, то его нельзя потратить на что-либо другое кроме жилья. Потребительский кредит, наоборот, хорош тем, что вы не должны отчитываться перед банком за свои покупки.

2. С обратной стороны, сопутствующие переплаты. Например, при ипотеке дополнительно включается страховка жилья, что прибавляет сумму к общей стоимости кредита. Кроме того, сбор справок и документов тоже платный. При потребе, страхование остается на усмотрение заемщика, и ваш долг перед кредитной организацией определяется «голыми» процентами.

3. Ипотечный заем вам не будет одобрен, если жилье слишком старое. При этом потребительский кредит можно потратить даже на сарай.

4. Сумма. По ипотеке вы получите денежные средства, исходя из уровня вашей заработной платы и стоимости необходимого жилья. При потребительском кредитовании сумма редко превышает 1,5 млн рублей, и чтобы получить хотя бы эти деньги - придется найти поручителей.

5. Сроки кредитования. Ипотеку можно оформить и на 30 лет, ввиду чего ежемесячный платеж не сильно ударит по вашему бюджету. Средний срок потреба - 5 лет, а это уже внушительные суммы каждый месяц.

6. Период оформления. Сбор документов для оформления ипотеки - достаточно длительная процедура. Кроме того, придется какое-то время ждать оценщика, а следом и одобрения. Потребительский можно оформить в течение часа.

7. «Чистота» процедуры. Кредитная организация не возьмется за оформление ипотечного займа на жилье с плохой историей, что дает вам дополнительную степень защиты. При втором варианте кредита - все риски возложены на вас.

8. Ваши права. Приобретая жилье в ипотеку, например, на 25 лет, вы все это время, грубо говоря, будете являться ее арендатором, а не собственником. Если вы желаете в дальнейшем сдавать недвижимость в аренду, то оформляйте потребительский кредит.

На что обратить внимание перед выбором кредита

Однозначно повествовать, какой вид кредита лучше, нельзя. Может быть, кому-то все перечисленные ранее факторы помогут сделать правильный выбор. К примеру, если у вас слишком мало времени, то вы можете не обращать внимания на «чистоту» сделки и остановиться на потребительском кредите. Сюда же относятся и ваши планы на дальнейшую сдачу жилья. Если вы хотите «прозрачную» сделку и вы не располагаете свободными средствами, то выбирайте ипотеку. В данном случае все индивидуально, решение за вами.

Фото: cian.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает﻿

Что лучше: ипотека или аренда﻿

Ипотека без первого взноса доступна только в трети ЖК﻿