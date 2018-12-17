В Америке можно купить жилье в ипотеку без первоначального взноса

Жилищный вопрос остро стоит не только за рубежом, но и на территории нашей страны. Не беря во внимание тот факт, что в США проценты за ипотечный заем гораздо меньше, а экономическая составляющая стабильнее, все равно накопить денежные средства для первоначального взноса довольно затруднительно. На помощь обычным американцам пришел стартап Loftium, который предлагает необходимую сумму финансов для первоначального взноса. В обмен, вы обязуетесь делиться заработком от сдачи одной из комнат своей недвижимости в аренду.

По информации одного из американских СМИ, с августа 2016 по этот же период 2017 года почти 1,5 млн заемщиков купили жилье с первоначальным взносом за кредит менее 10%. Всем известный факт, что чем меньше первоначальное вложение финансов в банк, тем больше денег под процент придется оформлять в ипотеку у банка. Таким образом, повышается ставка по займу, сумма переплаты и сроки долговых обязательств.

Новая компания на рынке США Loftium предоставляет потенциальным покупателям квартиры сумму денежных средств, вплоть до 50 000 американских долларов, чтобы внести в банк, как первоначальный взнос. Вы, в свою очередь, должны на протяжении определенного договором времени (от 1 до 3 лет) сдавать одну из комнат на выбор посредством Airbnb, а почти 2/3 от суммы заработка отдавать в Loftium.

Для упрощения данной процедуры для хозяев жилья, компания самостоятельно занимается решением многих организационных моментов. Например, она устанавливает кодовый замок на входную дверь (который поможет проводить check-in и check-out гостей), приобретает три комплекта постельного белья, одеяла, подушки, полотенца, гигиенические принадлежности и товары для уборки. Кроме того, всем партнерам компании дается в распоряжение программа по финансовому учету и мессенджер для коммуникации с клиентами. Хозяева должны вовремя производить уборку в помещении, стирать белье, а также вести диалоги с посетителями.

Если хозяева захотят на момент действия контракта сдавать в аренду и иные комнаты, то компания это позволяет и даже не претендует на доход.

Чтобы получить ипотечный заем по данной схеме нужно придерживаться следующих шагов:

1. Непосредственно обратиться в компанию и написать заявление о желании приобрести жилье;

2. Получить одобрение и посетить партнерскую кредитную организацию компании, чтобы получить предварительное согласие на ипотеку;

3. Следом, будущий владелец жилья должен выбрать дом, а также определиться с комнатой, которая пойдет под сдачу;

4. Далее, клиенту необходимо поставить в известность компанию о своем выборе, после чего на протяжении двух суток следует ожидать ответа на вопрос, сколько денежных средств для первоначального взноса может предоставить компания;

5. Если достигнуто обоюдное согласие по всем моментам, то клиент оформляет ипотеку, Loftium вносит первоначальный взнос и уже можно заселяться в дом.

По окончании всех шагов, человеку дается месяц, чтобы навести порядок и подготовить комнату к сдаче. Исходя из условий договора, данная комната может быть использована в своих целях только 8 дней в году, а все остальное время только для сдачи в аренду.

К сожалению, на сегодняшний день компания работает только в Сиэтле (США). Возможно, в будущем стартап расширится и покинет границы одной страны, а может, найдутся люди в России, кого заинтересует подобная бизнес-идея.

Фото: ipotekaved.ru

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