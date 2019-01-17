За что мы платим: налог на капитальный ремонт

Помимо всех прочих квитанций об оплате ЖКХ, каждому из жильцов многоквартирного дома приходит квитанция об оплате взноса за капитальный ремонт. Многие люди относятся к этому очень скептически, стоит только заглянуть в перечень домов, которые стоят в очереди на капитальный ремонт, не обнаружить там своего дома, как возникает вопрос: за что, собственно, я буду платить?

Это справедливо, это логично, что у человека появляются такие мысли. Конечно, платить эти деньги по закону обязывает Жилищный Кодекс, об этом говорит статья 158. Есть категория граждан, которые освобождены от налога на капитальный ремонт, кто эти люди? Речь идёт о тех, кто снимает жильё, не является собственником квартир. Также речь идёт о людях, чей дом был признан аварийным, соответственно, его скоро снесут.

Не платят за капитальный ремонт ещё и те, жители, землю которых забрали, то есть, если земля принадлежит кому-то другому, то и дом скоро будет изъят. Взносы за капитальный ремонт не оплачивают ещё и одинокие неработающие люди, которым перевалило за 80 лет. Это относится и к семьям таких неработающих людей.

Жилищный кодекс говорит нам о том, что некоторые моменты, регулирующие взнос за капитальный ремонт, относятся к ведению субъектов Федерации. Следовательно, в регионах установлены свои правила, например, где-то по России люди, которые купили жилье в новостройке, несколько лет не платят за капитальный ремонт.

Если вы настроены решительно, настаиваете на том, что взнос за капитальный ремонт не является целесообразным, можно написать заявление в фонд капитального ремонта. Этот способ подходит, если деньги собирает региональный оператор. Но стоит сказать, что в заявлении нужно указать весомую причину, которая освобождает вас от уплаты налога на капитальный ремонт, в противном случае, с вас всё равно будут взыскивать долг, а он постоянно растет, так как начисляются пени.

Получается, что нет никакого другого способа, как веские основания. Если вы просто считаете нецелесообразным платить за капитальный ремонт, который, возможно, не увидят даже ваши внуки, деньги всё равно будут взыскивать, после этого вам даже придется оплатить судебные расходы, поэтому не рекомендуется уходить от налога на капитальный ремонт.

Фото: rg.ru

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