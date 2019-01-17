Услуги ЖКХ: удобные способы оплаты

Если вы до сих пор оплачиваете коммунальные услуги, прикладывая к этому процессу максимум усилий, то очень зря. Начнём с того, что на сегодняшний день существует огромное количество способов, как оплатить ЖКХ. Все мы знакомы с такими сервисами, как и «Сбербанк-онлайн», «Альфа-банк», разного рода другие интернет-банки, которые позволяют нам делать мгновенные переводы, быстро оплачивать мобильный телефон. Конечно, вы можете сходить в кассу, потратить время, нервы, постоять в очереди, но зачем?

Для того, чтобы облегчить себе жизнь, нужно иметь всего лишь банковскую карту, которая подключена к мобильному банку, а ещё зарегистрироваться в интернет-банке. Чтобы получить одноразовый пароль, который поможет вам войти в систему, нужно отправить сообщение со словом «пароль», также указать пять последних цифр номера вашей карты и отправить всё это на номер 900. Есть и другой способ - получить пароль можно в терминале «Сбербанка», на чеке будет сразу 20 таких паролей.

Чтобы не заморачиваться с одноразовым паролем, можно просто скачать приложение банка. В нём вы пройдёте регистрацию, создадите один пароль, будете спокойно открывать приложение на смартфоне и оплачивать все необходимые услуги. Вам нужно выбрать из представленных вариантов кнопку под названием «операции», потом перейти к «коммунальным платежам», обратить внимание на реквизиты с квитанции, внимательно перенести их в поле, а потом подтвердить перевод денежных средств. То же самое можно сделать с помощью «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл».

Есть ещё другой вариант - оплата с помощью сервисов WebMoney, QIWI, Яндекс деньги. Во всех этих системах есть услуга регулярной оплаты, с вашего счёта просто каждый месяц будут списывать определенную сумму денег, которая равна оплате за ЖКХ. Конечно, есть ещё возможность оплатить ЖКХ с помощью терминала, но нужно учитывать то, что, когда вы опустите купюру, назад никаких денег вы не вернете, сдача аппарат не выдает.

Чтобы перевести деньги без комиссии, вам нужно выбрать пользоваться интернет услугами банка, либо заключить договор в отделении банка по регулярному перечислению средств. Ну, а если в вашем населённом пункте проблемы с интернетом, с терминалами, банкоматами, вам стоит обратиться в почтовое отделение.

Фото: plusworld.ru

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