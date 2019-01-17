Строим дом: как определить границы земельного участка под ИЖС

Земельный кодекс РФ и ряд нормативных документов четко определяет предельные границы земельных уделов, которые предназначены для строительства частных домов (ИЖС). Установленные нормы направлены на имущество, которое находится в собственности государства или муниципалитета, но предоставляется гражданам РФ безвозмездное использование.

Крайние границы территориальных уделов в первую очередь зависят от их прямого назначения и эксплуатационных условий. Помимо этого, вопросы подобного характера очень уместны не только при получении земельных наделов от муниципалитета, но и при делении между несколькими людьми. За местными властями остается право определять свои нормы в пределах ЗК.

Необходимо принять во внимание тот факт, что даже в том случае, когда речь идет о разделении одного участка земли на несколько, нужно учитывать не только возможные максимальные и минимальные размеры, но и то, что не на любом территориальном участке можно осуществлять строительство частного характера (ИЖС). И часто случается так, что при разделе нужно переводить одну из долей в другую категорию.

Крайние действительные границы имеющихся участков земли напрямую зависят то того, каким путем они были получены. К примеру, если участок предоставлялся на безвозмездной основе, его площадь будет вычисляться исходя из того, на чьем учете он будет находиться.

Крайние границы

В связи с тем, что минимальная и максимальная величина территориального участка под ИЖС, включая и те случаи, когда необходим раздел участка, местные региональные власти определяют самостоятельно, и окончательный результат будет напрямую зависеть от утвержденных законодательных актов. Если такие документы отсутствуют или их требования идут в разрез с Конституционными, предельные границы будут определяться на основании ЗК и ГК РФ. Среднестатистическая величина под ИЖС не менее 3-х соток земли.

Такие ситуации несут индивидуальный характер на уровне региона, в связи с этим фактически человек может получить землю площадью в два или три раза больше. В связи с этим точно рассчитать минимальную или максимальную величину земельных уделов под ИЖС, или СНТ, невозможно.

Местные органы управления устанавливают крайние границы земли при предоставлении или разделении территории, исходя из следующих аспектов:

Какой спрос у объекта недвижимого имущества;

Как, в общем, развит регион;

Какое количество земельных угодий;

Как быстро заселяется местность.

На итоговую величину будет иметь влияние площадь жилого строения, которое планируется и количество граждан, которые будут в нем проживать.

В таких ситуациях, когда значение участков земли на уровне государственного характера, его минимальные и максимальные пределы, включая ситуации с разделом, будут устанавливаться на основании федерального законодательства. Следовательно, площадь земельного участка, которым владеет муниципалитет, и власти региона, будет установлена с отсылкой на нормативные документы местного характера.

Прежде чем приняться за строительство, необходимо оформить в собственность землю, которая предназначена под ИЖС. Этот этап предусматривает сбор необходимых документов и подача в соответствующий орган местного управления. Отметим, что такие требования предусмотрены для участков под ИЖС, которые получили данный статус до 2001-го года.

Фото: marimedia.ru

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