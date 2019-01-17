Поддержка молодых семей при выплате ипотеки

Очень часто в нынешнее время для приобретения собственного жилья большинство молодых семей прибегают к помощи ипотечного кредита. Это связано с тем, что в нашей стране стоимость жилья значительно выше, по отношению к среднестатистическому уровню заработных плат населения. Большое количество людей осуществляют трудовую деятельность на основании официального договора и имеют стабильный уровень дохода, даже вступив в брак и объединив усилия, все равно не в состоянии осуществлять такие приобретения, а вместе с тем проживание на съемных квартирах тем более не помогает решить проблему.

Проблемой обеспечения граждан жильем занимается правительство на уровне федеративном уровне. Все чаще стали разрабатываться и поддерживаться различные программы поддержки населения, включая ипотечные кредиты. Банки, тесно взаимодействующие с государством, тоже заинтересованы в таких видах социальной помощи, так как у них появляется возможность вернуть свои денежные средства раньше установленного срока. Оплата осуществляется от физического лица или государства - для банка роли не играет.

Но следует учитывать тот факт, что гражданин может выбрать только одну программу по ипотечному кредитованию, программой поддержки населения государства можно воспользоваться только один раз, и получить ее вправе не каждый человек. А помимо этого, даже если вы относитесь к установленной категории, необходимо отвечать ряду требований, которые установлены в рамках того или иного проекта.

Что предполагает помощь

Невзирая на то, что молодые семьи получают государственную помощь, она не покрывает целиком сумму ипотечного кредита. Человек может полагаться на получение некоторой суммы денег или упрощение условий оплаты, но всю сумму погашать.

На текущий момент времени большой популярностью пользуется программа помощи молодым семьям. Данный законопроект был продлен до 2020 года, поэтому прибегнуть к его помощи смогут еще многие семьи. Главное для участия в программе - соответствие всем предъявленным требованиям.

Кроме этого, в каждом субъекте нашего государства работает индивидуальная программа помощи семьям, имеющим статус многодетных, к примеру, едино разовая материальная помощь или бесплатное оказание услуг юриста при заключении договора. В связи с этим не нужно торопиться. Необходимо тщательно рассмотреть все возможные варианты, потому что ипотечный кредит оформляется на длительный период времени.

Перечень требований

Помимо этого, к молодой семье могут выдвинуть следующие требования:

Стаж трудовой деятельности на последнем месте работы не менее 6 месяцев;

Наличие постоянной прописки в той местности, где заключается договора на кредит, в течение определенного времени (в зависимости от региона);

Трудоустройство на официальной основе и стабильный уровень дохода, который превышает сумму ежемесячного платежа по кредиту минимум в два раза.

Кто может просить государственной поддержки?

Чтобы стать участником государственной программы помощи молодым семьям, первое, что нужно сделать - подать заявление в администрацию. Кроме заявления, в том случае, если вы рассчитываете на какой-то вид возмещения, необходимо будет предварительно собрать и предоставить определенный пакет документов.

В настоящее время, население, имеющее проблемы с погашением ипотечного кредита, поддерживает агентство по ипотечному жилищному кредитования, отделение которого можно найти в каждом субъекте РФ.

Социальная помощь может предоставляться только тем семьям, где оба супруга моложе 35 лет. При этом не обязательно иметь детей.

Какие основания для получения помощи:

Имеются личные денежные накопления, но их не хватает для первоначального взноса;

Жилье находится в ненадлежащем состоянии, которое непригодно для проживания;

Супруги не владеют никакой недвижимостью, в связи с чем, арендуют жилье;

На одну душу приходится меньше положенной по нормативу площади жилья;

Совместное проживание с больным, который страдает хроническим заболеванием, чья болезнь может сказаться на здоровье, проживающих рядом с ним.

Останавливаемся на выборе программы

Так как молодые, а тем более семьи, относящиеся к категории многодетных, зачастую не имеют материальной возможности скопить необходимую денежную сумму, для них разработаны некоторые виды поддержки:

Погашение материнским капиталом части ипотечного кредита;

Преждевременное погашение ипотечного кредита без применения штрафных санкций;

Уменьшение процентной ставки по ипотечному кредиту;

Перерасчет задолженности с уменьшением суммы ежемесячных платежей или частичным погашением государства;

Отсрочка по ежемесячной оплате, в связи с рождением ребенка;

Сумма первоначального взноса снижается или он вовсе не нужен.

В том случае, когда уже после подписания договора с банком появилась потребность в социальной помощи от государства, и до этого момента семья не пользовалась льготами, нужно узнать, какие на текущий момент проекты поддерживает банк, одобривший ипотеку, и какие выгодные условия имеет каждый из них.

Важный момент! Прежде чем поставить подпись в банковском соглашении, ознакомьтесь с условиями программы, по которой банк работает с государством. Невзирая на то, что у вас нет потребности прибегать к помощи государства на текущий момент времени, лучше перестраховаться на будущее.

Фото: bnk.zone

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву﻿

ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает﻿

Что лучше: ипотека или аренда﻿