Особенности оформления военной ипотеки

В России есть много способов купить квартиру - один из наиболее популярных предлагается гражданам, находящимся на военной службе. При заключении повторного контракта военные могут вступить в программу накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС), чтобы после трехлетнего участия получить возможность оформить военную ипотеку на жилье.

Особенность данной программы состоит в том, что для оформления целевого жилищного займа (ЦЖЗ) требуется быть участником НИС в течение трех лет, а также то, что полученные таким образом накопления нельзя получить наличными.

Этапы оформления

участие в программе НИС;

сбор необходимого пакета документов;

оценка рыночной стоимости квартиры;

обращение в банк;

рассмотрение заявления;

одобрение;

открытие специального расчетного счета;

начало ипотечных выплат.

Стать участником данной государственной программы может любой военнослужащий, но есть фактор, который может существенно повлиять на конечный размер предоставляемого банком кредита, - возраст заявителя. Чем больше ему осталось до 45-летия, тем больше взносов от государства ему будет начислено. Соответственно, в зависимости от этого меняется и сумма ипотеки.

Набор документов для военной ипотеки

1. свидетельство участия в НИС;

2. заявление от военнослужащего на получение ипотеки;

3. согласие на обработку персональных данных;

4. паспорт РФ;

5. брачное свидетельство;

6. документы на детей (свидетельства о рождении и паспорта);

7. нотариально заверенный документ о согласии супруга.

Многое решают требования разных банков, набор документов может включать в себя и другие пункты. Помимо этого, есть обязательный момент - предоставление результатов работы оценочной комиссии по рыночной стоимости приобретаемой недвижимости. Одни банки рассматривают только документы, другие в первую очередь оценивают платежеспособность и надежность заявителя.

После одобрения ипотечного кредита требуется открыть в этом же банке на имя участника программы НИС отдельный расчетный счет. На него будут перечисляться средства от взносов в программу, исключительно безналичным путем. Использовать их можно только для приобретения конкретного объект недвижимости, прописанного в договоре ЦЖЗ.

Особенности процесса

Оформление ипотечного кредита для военных требует обязательной проверки в Росвоенипотеке. Подписание договора в банке не является финальным шагом при покупке жилья - сначала его должны одобрить представители этого ведомства, которые и дадут добро на перечисление средств на спецсчет.

Далее требуется обращение в Росреестр. Если речь идет о новостройке, то процедура простая и отработанная, но, если приобретается недвижимость на рынке вторичного жилья, есть ряд подводных камней.

Для начала меняется список документов, туда добавляются копии паспортов продавцов, документы о праве владения, разрешение супруги и органов опеки, если имеется несовершеннолетний собственник, справки из ЕГРП, БТИ, квитанции об отсутствии задолженностей по оплате ЖКУ, предварительный договор купли-продажи, а также многочисленные копии всех бумаг.

Обращение в Росреестр при покупке «вторички» происходит уже вместе с собственником. При этом требуется отдельно проверить, не являются ли собственниками долей несовершеннолетние, а также недееспособные граждане - по закону, они имеют право на это жилье даже в случае его продажи.

В целом в оформлении военной ипотеки нет ничего сложного, но лишняя внимательность никогда не повредит.

Фото: bkn.ru

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