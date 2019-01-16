Особенности оформления военной ипотеки

В России есть много способов купить квартиру - один из наиболее популярных предлагается гражданам, находящимся на военной службе. При заключении повторного контракта военные могут вступить в программу накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС), чтобы после трехлетнего участия получить возможность оформить военную ипотеку на жилье.
Особенность данной программы состоит в том, что для оформления целевого жилищного займа (ЦЖЗ) требуется быть участником НИС в течение трех лет, а также то, что полученные таким образом накопления нельзя получить наличными.
Этапы оформления
Стать участником данной государственной программы может любой военнослужащий, но есть фактор, который может существенно повлиять на конечный размер предоставляемого банком кредита, - возраст заявителя. Чем больше ему осталось до 45-летия, тем больше взносов от государства ему будет начислено. Соответственно, в зависимости от этого меняется и сумма ипотеки.
Набор документов для военной ипотеки
1. свидетельство участия в НИС;
2. заявление от военнослужащего на получение ипотеки;
3. согласие на обработку персональных данных;
4. паспорт РФ;
5. брачное свидетельство;
6. документы на детей (свидетельства о рождении и паспорта);
7. нотариально заверенный документ о согласии супруга.
Многое решают требования разных банков, набор документов может включать в себя и другие пункты. Помимо этого, есть обязательный момент - предоставление результатов работы оценочной комиссии по рыночной стоимости приобретаемой недвижимости. Одни банки рассматривают только документы, другие в первую очередь оценивают платежеспособность и надежность заявителя.
После одобрения ипотечного кредита требуется открыть в этом же банке на имя участника программы НИС отдельный расчетный счет. На него будут перечисляться средства от взносов в программу, исключительно безналичным путем. Использовать их можно только для приобретения конкретного объект недвижимости, прописанного в договоре ЦЖЗ.
Особенности процесса
Оформление ипотечного кредита для военных требует обязательной проверки в Росвоенипотеке. Подписание договора в банке не является финальным шагом при покупке жилья - сначала его должны одобрить представители этого ведомства, которые и дадут добро на перечисление средств на спецсчет.
Далее требуется обращение в Росреестр. Если речь идет о новостройке, то процедура простая и отработанная, но, если приобретается недвижимость на рынке вторичного жилья, есть ряд подводных камней.
Для начала меняется список документов, туда добавляются копии паспортов продавцов, документы о праве владения, разрешение супруги и органов опеки, если имеется несовершеннолетний собственник, справки из ЕГРП, БТИ, квитанции об отсутствии задолженностей по оплате ЖКУ, предварительный договор купли-продажи, а также многочисленные копии всех бумаг.
Обращение в Росреестр при покупке «вторички» происходит уже вместе с собственником. При этом требуется отдельно проверить, не являются ли собственниками долей несовершеннолетние, а также недееспособные граждане - по закону, они имеют право на это жилье даже в случае его продажи.
В целом в оформлении военной ипотеки нет ничего сложного, но лишняя внимательность никогда не повредит.
Фото: bkn.ru
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