Как сдавать квартиру легально, в соответствии с законодательством РФ?

Людям, которые решили заняться бизнесом по сдаче квартир в аренду, обязательно следует ознакомиться с действующим законодательством Российской Федерации, в основном с Налоговым Кодексом.

Конечно, вполне возможно избежать нежелательной траты средств на уплату налогов и прочих сборов, но не стоит забывать, что подобные действия являются незаконными, и при разоблачении, гражданин будет привлечен к административной ответственности.

Да и к тому же, если зарабатывать на сдаче в аренду квартир и комнат неофициально, ваши доходы будут совсем невелики. Расширить же круг своих потенциальных клиентов поможет оформление ИП. ИП - это не бесполезная аббревиатура, а функция, позволяющая расширить сферы взаимодействия. К примеру, лицам, которые имеют свой банковский счет индивидуального предпринимателя, можно официально сотрудничать не только с физическими лицами, но и с различными организациями и учреждениями.

ИП оформлять не так сложно и долго, как думают многие. Для получения необходимо:

Заплатить взнос, в размере 20-26 тыс. рублей (ежегодная плата);

Подать заявление в налоговую службу;

Банковский счет вовсе не является обязательным условием для открытия ИП, но дает множество преимуществ, одно из которых - возможность взаимодействовать с юридическими лицами.

И еще одна головная боль для арендодателей - договор. Риски, которые возникают при сдаче жилплощади в аренду, с каждым годом растут все больше, а полностью обговорить из с клиентом не всегда получается. В таком случае спасительной шлюпкой для вас будет заключение договора на краткосрочную аренду. Это не только формальность для работников налоговой, но и гарант сохранности вашего имущества, находящегося в квартире.

Конечно, очень удобно воспользоваться юридическим сопровождением, но для среднестатистического жителя РФ - это очень дорого. Притом при непостоянном потоке клиентов, можно обойтись и без вмешательства юристов.

Ведение официальной деятельности не требует специальных навыков, достаточно просто привыкнуть заполнять квитанции и поручения. Все бумаги, сдаваемые в банк, можно легко заполнить по образцу за пару минут. Важно здесь не затягивать со сдачей необходимых документов и отчетностью.

Если возникнет необходимость, всегда можно проконсультироваться с налоговыми агентами и другими сотрудниками службы. Но в любом случае, лучше всего не начинать бизнес в тени, а легализоваться как можно быстрее.

Фото: аfinance.rambler.ru

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