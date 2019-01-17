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Автор Анастасия Шадская

Страхование жилой недвижимости от и до

Недвижимость

 

Страхование жилой недвижимости от и до. 397189.jpeg

Страхование в сфере недвижимости в наши дни давно никого не удивляет, но у многих все еще остаются сомнения в целесообразности регулярных выплат. Казалось бы, ничего может и не случиться, но вдруг все будет наоборот? 

Основные варианты

В случае сферы недвижимости страховка может быть нескольких основных видов:

  • титульное;
  • ипотечное;
  • имущественное;
  • ответственности застройщика.

Под титульным страхованием понимается защита владельца жилья от потери прав собственности. Покупатели квартир в новостройках не сталкиваются с этой проблемой, потому что такие дома не попадают под правила этого вида страхования, являясь прерогативой рынка вторичной недвижимости. Приятная новость, что потерять право собственности можно только судебному решению - добиться его не так уж легко, а в случае наличия страховки можно получить полную рыночную стоимость жилья.

Ипотечное страхование устанавливается банком, выдающим заявителю жилищный кредит или ипотеку, чтобы защитить собственные кредитные риски. Благодаря этому, в случае невыплаты ипотеки со стороны заемщика банк будет иметь гарантии.

Имущественное страхование связано с риском для квартиры получить серьезные повреждение вплоть до потери всего объекта недвижимости. Причины могут быть разными - от несчастных случаев до человеческого фактора, и они обязательно прописываются на бумаге.

Страхование случаев ответственности застройщика относиться только к рынку новостроек. При заключении ДДУ (договора долевого участия) на первичном рынке жилья с января 2014 года по ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве...» стало обязательным брать у строительной компании поручительство. В случае, если застройщик затягивает сдачу дома или останавливает работы по его возведению, наступает страховой случай.

Виды страхования

Застраховать свое недвижимое имущество можно от целого ряда рисков:

  • от пожара и аварий с электроснабжением;
  • от повреждений водой, протечек;
  • от взрыва бытового газа;
  • от порчи и кражи имущества третьими лицами;
  • и т.д.

Застраховать как каждый отдельный риск, так и оформить пакетное страхование имущества - решать владельцу. Однако большинство страховых компаний предпочитает не работать с индивидуальным планом страхования.

Защита ремонта

Не так давно в сфере страхования появилась и новая услуга. Аккредитованные компании охотно предлагают владельцам и арендаторам жилья защитить дорогой ремонт - как у себя, так и у соседей.  Второй случай называется страхованием ответственности перед третьими лицами.

Если страховая компания признает повреждение ремонта страховым случаем, выплаты производятся исключительно в денежно эквиваленте - рассчитывать на покупку дорогой техники или мебели по новым расценкам не стоит.

  

ЖКХ - все ли добровольно?

Оплата услуги добровольного страхования в квитанциях ЖКУ действительно не является обязательной. Если ее выбрать, то далеко не все случаи по этому виду страхования оплачиваются. Так, пожар или взрыв бытового газа будут застрахованы, а вот за протечки через панельные швы и крышу страховая платить не будет.

Выплаты будут касаться только ремонта самого жилья - любое имущество будет потеряно. Расценки по программе - ниже рыночных и реальную стоимость ремонта не покроют.

Это важно знать

Золотое правило страхования - чтобы получить выплату средств, требуются доказательства страхового случая. Получить их может быть нелегко, все определения в документах прописаны обтекаемыми терминами, а юристы в ищут все возможные лазейки, чтобы не выплачивать страховку.

 

Фото: rg.ru

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