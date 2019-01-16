Бизнес: квартиры посуточно, с чего начать?

Сдача квартир в аренду - достаточно распространенный бизнес, но подходит отнюдь не каждому. В нем множество нюансов, начиная от легальности подобного бизнеса, заканчивая вашими возможностями на старте. Для начала разберемся с самой основой для осуществления сдачи жилплощади в аренду, не затрагивая законодательство, а обращая отдельное внимание стартовому капиталу, его возможностям и бесплатным методам успешного старта.

Первым делом постарайтесь определиться с тем кругом людей, которые могут помочь вам на старте. Обратите особое внимание на некоторые импровизированные группы людей:

Люди с опытом работы в гостиницах и отелях

По существу - сдача квартиры на несколько суток практически не отличается от бронирования гостиницы. Именно поэтому пригласить в команду человека с приобретенными навыками работы в подобных сферах будет отличной идеей. Можно попросить у него своеобразную консультацию, или попросить давать вам советы для улучшения качества предоставляемых вами услуг.

Риэлторы

Люди, крутящиеся в данной сфере, всегда имеют на примете несколько квартир, которые они готовы сдать в любой момент на постоянной основе. Если в вашем кругу знакомых есть риэлтор - вам крупно повезло. В таком случае всегда можно воспользоваться его предложением и снять парочку квартир по низкой цене, да еще и без боязни потерять дополнительные деньги при раннем отказе. Таким образом необходимости иметь собственную недвижимость нет.

Общительные люди с огромным количеством знакомых

Сарафанное радио по сей день остается одним из самых эффективных способов распространения информации. Имея в своем кругу общительных знакомых с большим количеством контактов, можно не использовать рекламу вообще. Ведь лучшая реклама - отзывы людей, с которыми вы видитесь вживую.

Кроме всего вышеперечисленного нужно определиться с недвижимостью, которая и будет являться источником вашего заработка.

Самые выгодные варианты для распределения недвижимости:

1. Если вы счастливый обладатель двух квартир, то вы можете распределить начальный капитал без дополнительных рисков. А именно - в одной квартире будете жить вы, а вторая квартира будет использоваться вами для сдачи в аренду и извлечения прибыли.

2. Если у вас нет дополнительного жилья, то самое время наладить отношения с родственниками. Поживите у них, а свою квартиру используйте в качестве бизнес-инструмента.

3. Ну и еще один вариант - вторую квартиру, при особом желании, можно приобрести в ипотеку. В таком случае у вас должен быть неплохой стартовый капитал. Платой за квартиру в начале могут служить выплаты в банк по ипотечным процентам.

При выборе квартиры обратите отдельное внимание на район - от этого будет зависеть арендная плата и поток клиентов. Если место, в котором расположена ваша жилплощадь, будет удалено от магазинов, остановок и прочей инфраструктуры города, или будет находиться в неблагополучном районе, вы вполне можете остаться без клиентов и денег.

Фото: vlasne.ru

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