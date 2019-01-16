Право на жилье: предоставление квартир для детей-сирот

Предоставление жилплощади детям, оставшимся без опеки родителей, является обязательной государственной программой в России.
Официально сиротами признаются те дети, у которых нет родителей, отец и мать лишены родительских прав, находятся в тюремном или медицинском учреждениях и т. п. Ребенка, оставшегося одного, берет под опеку государство. До совершеннолетия сирота живет в детском доме.
В 18 лет выпускник детдома имеет право получить государственную льготу в виде собственной жилой площади.
В 14 лет все сироты автоматически встают на очередь на получение недвижимости. Списками нуждающихся детей занимается Министерство образования того или иного региона.
Для получения собственного жилого помещения сироте необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и судебное решение об отсутствии родителей.
В случае, когда у выпускника детского дома есть жилье, но проживать там нельзя, необходимо: судебное решение о признании ребенка сиротой, справка о количестве проживающих человек в данном объекте недвижимости и документ, подтверждающий непригодность имеющейся жилплощади. Например, аварийное состояние дома, несоответствие технической, строительной и пожарной безопасности, проживание там на данный момент родителей сироты, которые были лишены родительских прав и т. д.
Первый вариант получения жилья не займет много времени, а во втором случае процесс может затянуться до полутора месяцев.
После рассмотрения документов, сирота подписывает социальный договор и получает ключи от заветной квартиры. По закону детдомовец имеет право незамедлительно получить жилплощадь после достижения восемнадцати лет. В случае призыва в армию, право на получение жилья сохраняется.
Жилье сиротам выдают в том регионе, где они проживали ранее. В редких случаях, по просьбе ребенка, недвижимость могут предоставить в другом населенном пункте.
Вид жилья для сирот зависит от территориальных особенностей, это может быть квартира, частный дом или комната в общежитии.
Приватизировать новую жилплощадь можно только через пять лет, то есть за этот период сирота не может совершать никаких сделок с объектом недвижимости. Такой закон был принят в качестве защиты детей-сирот от мошенников, желающих получить недвижимость обманом.
Если предоставленная собственность не соответствует жилищным нормам, то сирота может получить другую недвижимость. Для этого необходимо подготовить документы, подтверждающую причину непригодности предоставленного жилья, а после стать повторно на очередь. Такое заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней.
Фото: sud-isk.ru
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