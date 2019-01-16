Что нужно знать о перепланировке квартиры?

Привычный вид квартиры со временем надоедает. Хозяева решают делать ремонт или перепланировку. Однако ремонт — дело семейное, а к перепланировке нужно привлекать государственные органы.

Без согласия жилищной инспекции собственники недвижимости могут делать косметический ремонт с заменой внутренней отделки стен; установку или ликвидацию встроенной техники; монтаж антенн, сплит-систем на фасаде здания; перестановку электрических плит и приборов учёта.

Существует перепланировка, требующая только уведомления государственных властей. То есть, сделав ремонт, необходимо сообщить об этом вышестоящим органам для внесения изменений в документацию. К таким работам относят: перестановку сантехники в ванной, заделку дверных проемов и балконного остекления, перепланировку тамбура без увеличения площади.

Третий вариант перепланировки осуществляется только с разрешения. Для этого нужно составить проект того, что планируется сделать, а после предоставить его на согласование местным властям.

Однако есть такие виды работ, которые полностью запрещены. Например, снос несущих стен в многоквартирном доме, перепланировка, ставящая под угрозу соблюдение правил пожарной или санитарной безопасности. Данные запреты регулируются законом, а именно Жилищным кодексом (глава 4, статьи 25-29).

Чаще всего перепланировка делается в ванной комнате и туалете. Ремонт санузла имеет свои тонкости. Запрещено делать ванну и уборную над жилой комнатой или кухней, то есть в многоквартирном доме увеличить площадь санузла за счет живого помещения нельзя. Расширение территории можно делать только тем, у кого снизу находится подвал или нежилое помещение. Разрешается увеличивать квадратуру санузла за счет коридора или кладовой.

После расширение ванной комнаты и туалета необходимо позаботиться о гидроизоляции. Это делается при помощи демонтажа старых полов и установки покрытия, оберегающего от протечки влаги.

Если же при ремонте ванной комнаты, например, переносится раковина, то необходимо составить проект для внесения изменений в план БТИ.

Перенос дверей нужно осуществлять строго после разрешения жилищной инспекции. Дверные проемы, особенно в несущих конструкциях, играют ключевую роль в многоэтажном здании. Несущие стены в высотках представляют собой некий каркас, на котором держится дом, поэтому сломать или передвинуть их нельзя. Самовольная перепланировка может привести к серьезным последствиям.

Во время ремонта важно помнить, что ваши действия не должны навредить остальным жильцам, нарушить санитарные, технические или пожарные требования. Самостоятельный демонтаж стен, перенос дверных проемов и многое другое может привести к обрушению здания и гибели людей.

Фото: prohandmade. ru

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