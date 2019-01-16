Долевое строительство: права и обязанности сторон

Долевое строительство - это способ получения прав на жилое помещение, которое ещё не построено. Данный вариант покупки недвижимости имеет особый порядок оформления.

Что говорит закон?

Долевое строительство регламентируется сразу несколькими законодательными актами, главным из которых является Федеральный закон № 214. Он определяет порядок действий для обеих сторон, суть которых состоит в том, что будущий владелец жилья дает деньги застройщику на строительство дома. После отстройки дольщик получает новую квартиру, цена которой ниже, чем у аналогичной жилплощади на вторичном рынке. В законе тщательно прописаны все нюансы процесса строительства и оформления документации, которые защищают участников долевого строительства от нерадивых строительных компаний.

Участники договора

Застройщиком называют того, кто строит недвижимость и в дальнейшем предоставляет жилплощадь, а участником долевого строительства - человека, вложившего деньги в стройку дома, чтобы потом получить там квартиру.

Застройщиком может стать только юридическое лицо, имеющее участок под строительство. Дольщиком могут быть физические и юридические лица.

Участие в организации долевой стройки также принимают банк, страховая компания, государственные инспекции.

Права участника долевого строительства

Дольщик может требовать информацию о строительной компании: собственность на землю, лицензию, разрешение на проведение строительства и проектные документы.

Участник строительства может расторгнуть договор при условии серьезных нарушений со стороны застройщика с возвратом денег. Также при несоблюдении сроков сдачи жилья, дольщик вправе получить неустойку не разрывая договор.

В свою очередь застройщик тоже может расторгнуть договор с участником строительства, не вносящим своевременно оплату.

Обязанности участников долевого строительства

Участник долевого строительства обязан внести деньги согласно договору. А после строительства принять полагающуюся недвижимость, зарегистрировав собственность в Росреестре.

Защита сторон

Законом предусмотрено установление пени застройщику за нарушение сроков сдачи жилья и участникам за просрочку оплаты строительных работ.

Также государство обязывает составлять договор между сторонами, как гарантию сделки.

Судебные разбирательства

Участники долевого строительства имеют право обратиться в суд, если возникли нарушения со стороны строительной компании. В этой ситуации застройщик выплачивает неустойку и все судебные расходы дольщика. Исковое заявление подается в рамках гражданского судопроизводства в Мировой или районный суд.

Фото: mkset.ru

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