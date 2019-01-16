Внимание к деталям - оформляем документы на квартиру в новостройке

Количество застройщиков и строящихся объектов разного уровня и стоимости позволяет выбрать подходящее жилье практически любому. Но мало подписать договор и заплатить за квартиру, главное - оформить все на бумаге правильно и точно в срок.

Как известно, без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек. Это правило работает в сфере недвижимости, особенно когда речь идет о строящихся домах. Фактически после сдачи дома покупатель в эксплуатацию не может считаться законным владельцем квартиры, пока не получит документы о собственности.

Трудозатраты на сбор необходимого для оформления всех формальностей пакета документов пугают многих, поэтому большинство предпочитают пользоваться услугами специальных агентств, которые делают за них всю работу. На деле же достаточно один раз изучить процедуру регистрации нового жилья, и можно справиться своими силами.

Этапы оформления квартиры в новостройке в собственность

Выглядит все просто:

сдача дома приемной комиссии;

осмотр дома жильцом;

составление акта приема-передачи;

прием жилья собственником;

получение техпаспорта на квартиру;

сбор документов;

регистрация права собственности;

получение документов.

На деле каждый из этих этапов имеет ряд важных деталей, которые нужно учитывать. При составлении актера приема-передачи жилья следует перечислить все дефекты, обнаруженные при осмотре квартиры, а также прописать конечную площадь жилья. При регистрации права собственности обращаться с заявлением следует не по месту нынешней прописки, а в регистрирующие органы уже по новому адресу новостройки. Для начала следует узнать, куда следует направить свои документы, а затем собрать все необходимое для визита в Федеральную регистрационную службу.

Необходимый набор документов

Для оформления квартиры в новостройке в собственность потребуется пакет документов, но главным станет договор, где подтверждается право обратившегося за регистрацией на владение данным жильем.

В роли этого документа чаще всего выступают:

1. Договор о купле-продаже;

2. Договор ДУ;

3. Договор дарения;

4. Документы о наследовании.

Также необходимо наличие технического паспорта с планом на квартиру, получить который можно у застройщика на финальной стадии возведения объекта. В нем прописаны все важные характеристики новой квартиры - ее конечная площадь, число комнат, описание материалов доля стен и перекрытий, а также год строительства здания.

Технический паспорт быстро устаревает, поэтому получать его нужно в числе последних при сборе документов. В случае новостроек занимается этим сам застройщик, поэтому обращение в БТИ по месту жительства не потребуется, как не нужна и выписка из домовой книги о прописанных по адресу квартиры людях.

К перечню документов следует приложить и документ о погашении госпошлины. И, разумеется, паспорт гражданина РФ - без него оформление документа невозможно.

Процедура подачи документов

Собрав все документы, следует заполнить по образцу заявление о регистрации права собственности - сделать это можно прямо при подаче. К нему же следует приложить ксерокопии всех важных документов - в большинстве случаев требуется сделать по 3 копии каждого из них, чтобы каждая из сторон соглашения, включая и регистрирующий орган, имела свою копию.

Оформление права собственности является платной услугой, за которую необходимо оплатить государству пошлину, размер которой может варьироваться от ряда факторов. Делается это непосредственно при оформлении заявления.

Фото: eakapitalist.ru

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