Смена правил на рынке новостроек может добавить проблем дольщикам

Очередное ужесточение законодательства о долевом строительстве вызвано желанием быстрее снизить риски для покупателей квартир в строящихся домах, поскольку проблемы "обманутых дольщиков" приходится решать государству за счет бюджета, сообщает РИА-Новости. В целом строительная отрасль приветствует суть реформы, но беспокоит частота и хаотичность смены правил игры.

Как считают эксперты, в такой ситуации органам власти было бы правильнее сразу занять финальную позицию по дальнейшему функционированию стройкомплекса вместо непредсказуемого ужесточения условий раз в несколько месяцев.

По словам финдиректора ГК "А101" Дмитрия Трубникова, в целом строительная отрасль приветствует суть реформы, но беспокоит частота и хаотичность смены правил игры.

«Именно она, а не суть предлагаемых изменений, с высокой степенью вероятности окажет негативное влияние на рынок", - отметил Дмитрий Трубников.

Положение дел на первичном рынке таково, что финансовая модель тех проектов, которые относительно недавно вышли на рынок и в настоящее время находятся на стадии строительства и продаж, не предполагала обязательного перехода на эскроу-счета.

В связи с этим даже успешные сегодня проекты могут не получить финансирование от банков. И прежде всего потому, что их экономика не соответствует определенным банковским критериям.

Эксперты уверены, что возросшая финансовая нагрузка в сочетании с заметным удорожанием материалов, вызванным повышением НДС и переориентацией производителей ряда ключевых материалов на экспорт, может привести к серьезным проблемам на многих объектах практически во всех регионах страны.

По словам Трубникова, от покупки площадки до выхода на стройплощадку и старта продаж проходит как правило два года. Любые критические изменения в механизмах финансирования строительства могут привести к росту числа обманутых дольщиков. В первую очередь это касается регионов, где маржинальность абсолютного большинства проектов низка, и даже незначительные колебания могут быть критичными.

По мнению аналитиков, новые поправки в законе о дольщиках приведут к снижению доступности жилья для конечных потребителей. Изменения начнутся уже со второго квартала 2019 года, а в полной мере рынок ощутит их в 2020 году. Рост цен, по предварительным прогнозам, составит не менее 10% к концу года.

Фото: krsk.aif.ru

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