О роли банков в бракоразводном процессе: кому жилье, кому долги

Вопросы ипотечного кредитования волнуют каждую семью, нуждающуюся в жилье. А каждую распадающуюся семью, что воспользовалась ипотекой, интересуют обязанности погашения ипотечного кредита. Если кредит оформлен на одного супруга, можно ли заставить банк перевести часть ипотеки на другого, бывшего супруга, если квартира поделено при разделе имущества?

Банки говорят — нельзя

Как понудить кредитную организацию и бывшего супруга к заключению нового ипотечного договора? Навязывание совершения сделок противоречит принципам свободы воли и договора. Другими словами, в нашей стране подписание договора возможно только при желании обеих сторон, понуждение к заключению договора не допускается.

Тем не менее приведенные выше правила имеют исключения. Они позволяют возложить часть ипотечных обязательств на бывшего супруга, получившего половину кредитной квартиры при разделе имущества.

Есть нюансы

Приобретаемое в браке жилье может быть оформлено как на обоих, так и на одного супруга. Примерно 80% пар регистрируют недвижимость в пользу одного из членов своей семьи.

Если речь идет об ипотечной сделке, то лишь в 25% случаев супруги оформляют жилье в совместную собственность. А по преобладающему большинству сделок только один из них становится участником кредитного договора и договора купли-продажи, второй супруг числится только в качестве поручителя или созаемщика.

Договор с банком, предоставившим кредит одному из супругов на покупку ипотечной квартиры, обязывает последнего к полному погашению займа. Если брак не распался, то возврат ипотечного долга осуществляется из средств бюджета семьи. А если брак расторгнут, и половина квартиры передана в собственность второго супруга, как быть в данном случае должнику — супругу, оставшемуся не только с долей квартиры, но и с полным кредитным обязательством?

Получается ситуация, когда бывший супруг, заключивший договор с банком на приобретение ипотечной квартиры, в результате раздела имущества остается лишь с половиной квартиры. При этом кредит обязан платить в полном объеме, т. е. за всю квартиру.

Банкам менять условия кредитного договора не выгодно

В преобладающем большинстве случаев банкам не выгодно менять условия кредитного договора, дело в том, что если долг не будет возвращаться надлежащим образом и в определенные сроки, то натекут огромные пени и проценты. После этого банк предъявит солидарные требования к обоим собственникам квартиры. То есть к бывшим супругам. При отсутствии достаточных средств для погашения суммы основного долга и набежавших "космических" процентов задолженность будет взыскана за счет продажи ипотечной квартиры. Банк в любом случае останется в большом денежном плюсе.

Супруг не торопится принимать на себя ипотечные обязательства

Выходит, что не в интересах второго супруга брать на себя обязательства по кредитному договору, получив в собственность половину ипотечной квартиры.

Обязанность по возврату в пользу второго супруга оплаченного им банку займа возникнет только через значительный промежуток времени. А именно по его погашению. Это, с одной стороны, приведет к обесцениванию денег, т. е. долга. С другой стороны, послужит основанием к применению сроков исковой давности, не позволяющих истребовать всю задолженность со второго супруга.

При наиболее распространенном сроке оформления кредитного договора в 20 — 25 лет, и при исковой давности, исчисляемой тремя годами, для взыскания всего размера задолженности по ипотеке супругу-заемщику придется обращаться в суд к бывшему супругу семь раз.

Суду виднее

Практика складывается так, что суды правомочны, не изменяя кредитный договор, перекладывать по нему обязательства и снимать с бывшего супруга обязанность по погашению всего долга по кредитному договору при принадлежности залоговой квартиры обоим бывшим супругам.

Статья 39 Семейного кодекса РФ устанавливает, что совместным является не только имущество, приобретенное в браке, но и долги. В том числе ипотечные. Помимо этого, статус владельца имущества возлагает на него обязательства, вытекающие из обладания данным имуществом.

Не осталось в стороне и специальное законодательство. Ипотеке посвящено два закона. Первый - "Об ипотеке". И второй - "О залоге", который и предусматривает обязанность погашения долга за приобретенную недвижимость непосредственно и лично ее собственником.

Судебная практика утверждает, что только 20% пар, расторгающих брак и имеющих оформленный на одного из супругов ипотечный кредит, способны договориться о распределении расходов по погашению займа. Столь неутешительная статистика приводит к огромному количеству ожесточенных судебных споров. И именно в спорах о разделе ипотечного жилья следует решать судьбу ипотечного долга.

Фото: alimentu.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Ипотека и новостройки в 2019 году подорожают - эксперты﻿

Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий

Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву﻿

ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает