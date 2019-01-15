Право на вселение в "однушку": у всех, кроме владельцев маленькой доли

Отныне нельзя вселять в квартиру тех собственников, у кого очень незначительная доля в этом жилом помещении. Такой вердикт вынес верховный Суд.

Подобная судебная практика сложилась на основании определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда было по результатам пересмотра одного "долевого" спора собственников маленькой квартиры. Теперь это касается практически неограниченного числа собственников.

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Большая важность этого решения высшего суда состоит в том, что сегодня огромное число граждан владеет долями в квартирах. У кого-то доли солидные. В одну или несколько комнат. У кого-то доли просто мизерные.

И тем не менее "микроскопические" собственники долей требуют от судов вселения на "свою территорию". Это суды по всей стране исправно и делают. В результате квартиры превращаются в некие "вороньи слободки". В итоге в них не могут жить ни старые, ни новые жильцы. Выживает "сильнейший" из собственников.

Верховный суд РФ на основании одного из подобных дел дал четкие указания на нормы закона. Было разъяснено, в каких ситуациях граждан-собственников долей можно вселять в квартиры, а в каких — нет.

Итак, в один из судов Московской области обратилась женщина. Истица была собственником доли в квартире, как и ответчица. Правда, у истицы была одна сороковая часть доли, а у ответчицы — одна вторая. Спорная же квартира представляла собой небольшую однокомнатную квартиру. Местный суд пошел навстречу истице и велел другой стороне вселить даму в квартиру. Областная инстанция с таким вердиктом полностью согласилась.

Ответчица, которую обязали подселить к себе собственницу одной сороковой доли, дошла до Верховного суда. Тот, перечитав дело, заявил: местный суд нарушил закон и ответчица правильно сделала, что не согласилась с вынесенным вердиктом. Что показало изучение дела? Истица зарегистрировалась в квартире буквально накануне подачи иска. Ответчица же жила в ней давно.

Районный суд, пойдя навстречу собственнице одной сороковой части квартиры, рассуждал следующим образом.

Истица, по его мнению, правильно просит вселения, так как по Жилищному кодексу она — один из сособственников и обладает правом владения, пользования и распоряжения помещением.

Такой вывод Верховный суд назвал нарушением норм материального права. В Жилищном кодексе четко сказано, что объектом жилищных прав является жилое помещение. Они бывают трех видов. Это дом или его часть, квартира или ее часть, а также комната.

По статье 30 Жилищного кодекса собственник может владеть и распоряжаться своей собственностью. Но в данном случае таких собственников у однокомнатной квартиры — четверо. Значит 30-я статья ЖК, на которую сослался местный суд, тут в одиночку неприменима. Надо воспользоваться плюс к этой статье еще и другой статьей, заявил Верховный суд. Это 247 статья Гражданского кодекса, в которой говорится о долевой собственности.

Но районный суд об этой статье забыл.

Дело в том, что в 247-й статье говорится, что распоряжаться долевым жильем можно лишь по согласованию собственников. В случае, если такого согласия достичь не удалось, надо идти в суд.

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Самое интересное, но в деле такое судебное решение собственников долей в однушке было.

Истица, она же владелица одной сороковой части, и ее сын, также владелец небольшой доли, уже ходили к мировому судье с требованием определить порядок пользования жильем. Но мировой судья им отказал. При этом справедливо заметив, что их доли так малы, что выделить им в пользование изолированную часть жилого помещения невозможно, и в иске им отказал. Почему тогда районный суд проигнорировал это решение мирового судьи, остается загадкой.

Верховный суд подчеркивает, что вынося решение в пользу собственницы с маленькой долей, районный суд не принял во внимание то, что в пересчете на квадратные метры ее часть жилой площади — 0,5 квадратных метра и выделить их в натуре невозможно ни при каких условиях.

В итоге сложилась ситуация, когда объект спора — однокомнатная квартира — просто не может быть использован всеми сособственниками без нарушения прав собственности того, чья доля самая большая.

Вот одна важная мысль Верховного суда: "Реализация собственником правомочий владения и пользования жилым помещением, находящимся в долевой собственности, зависит от размера его доли и соглашения собственников".

Вывод: раз мировой судья уже отказал истице в определении порядка пользования однокомнатной квартирой, то у районного суда не было оснований удовлетворять иск этой же дамы о вселении в жилье.

Фото: province. ru

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