Расторжение ДДУ: как, когда и почему

Вопрос ситуации с долевым строительством в России является давним и довольно болезненным — в основном, для тех, строительство жилья которых задерживают или вовсе не сдают. Именно многочисленные жалобы дольщиков стали причиной запрета новых проектов ДУ, из-за чего в скором времени серьезно вырастет стоимость готового жилья.

Однако запрет на будущее не решил уже существующих проблем участников "долевки". Распространено мнение, что поделать тут ничего нельзя — но, как и в случае с любыми договорными отношениям, договор долевого участия можно расторгнуть, а средства за недостроенную квартиру — вернуть.

Почему можно расторгнуть ДДУ

Основным документом, на который следует опираться в отношениях сторон при долевом участии, это федеральный закон "Об участии в долевом строительстве…" от 30.12.2004 №214-ФЗ. Согласно ст.9 данного законы, расторгнуть ДДУ имеют право обе стороны, но для дольщика все сводится к конкретным нарушениям со стороны застройщика:

- превышение сроков сдачи жилья на 2 месяца и более;

- не устраненные в срок серьезные недостатки, выявленные жильцами;

- нарушение условий ДДУ.

Порядок расторжения ДДУ

Если подписать договор просто, то в случае его расторжения может быть несколько вариантов: по соглашению сторон, в одностороннем порядке, по суду.

Наиболее простым и безболезненным является первый вариант — обычно стороны уже все обсудили и готовы к следующему шагу. Единственной проблемой может стать реальный возврат денежных средств, для чего требуется прописать условия получения внесенных за квартиру денег в отдельном документе — договоре о расторжении. Эксперты рекомендуют подписывать соглашение только о единовременном возврате всей суммы — если будет прописан отдаленный срок или выплата по частям, есть риск никогда не получить полную сумму обратно.

Одностороннее решение отказаться от участия в долевом строительстве может быть обусловлено рядом причин, но тогда расторжение договора по закону также не представляет проблемы. Право требования на недвижимость можно переуступить, если квартира больше не нужна, а в случае каких-либо нарушений со стороны застройщика можно не беспокоиться о согласии на отказ от жилья и вернуть вложенные средства по личному требованию. Главное, о чем помнят не все дольщики, — пока акт приема-передачи жилья не подписан, отказаться от него можно в любой момент.

Но далеко не всегда обе стороны готовы полюбовно решать возникшие проблемы — тогда остается последний путь, через суд. Для этого требуются серьезные основания: длительная остановка строительства, серьезные нарушения по срокам сдачи жилья, смена назначения общего имущества дома, изменения в проектной документации. Все доказательства нужно приложить к заявлению — в случае успеха можно вернуть и вложенные в долевое строительство средства, и получить компенсацию от застройщика за использование своих средств во время строительства.

Подводные камни

По закону, за расторжение договора долевого участия дольщики не должны платить штрафы или процент с внесенных средств. Однако на практике это может быть прописано в документах. Именно поэтому так важно внимательно изучать договор перед его подписанием.

Пункта о штрафных санкциях нет, а застройщик угрожает рублем? Тогда можно смело напомнить про закон о защите прав потребителей, ст. 32 которого гарантирует право на отказ от исполнения договора об оказании услуг. А значит, если застройщик не сможет доказать факта понесенных расходов, платить штраф придется уже ему.

Фото: vipplawer. ru

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