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Автор Анастасия Шилова

Как оформить покупку доли в квартире?

Недвижимость

 

Как оформить покупку доли в квартире?. 397115.jpeg

 

Недвижимость можно продать и купить целиком или частями (долями). Доля в жилом помещении - понятие абстрактное, она не выделена в конкретной зоне. Комната в квартире и доля не являются синонимами.

Оформить часть квартиры можно по договору купли-продажи или безвозмездной сделке (дарению жилплощади). Регистрацию квартиры на нового владельца осуществляет Росреестр. 

Каковы риски?

Покупая часть квартиры, можно столкнуться с рядом проблем. Во-первых, придется делить жилплощадь с чужими людьми, что чревато недопониманием и конфликтами. Зачастую происходит намеренное выживание владельцев квартиры, путем подселения к ним собственников с микродолей.

Во-вторых, согласно статье 250 Гражданского кодекса РФ продать свою часть квартиры можно только после уведомления и письменного согласия соседей-дольщиков. Всем владельцам недвижимости отправляют заказные письма-уведомления, где сообщается, что один из собственников планирует продать часть жилья. Не получив ответа в течение месяца, можно совершать сделку. Но если о владельце части недвижимости ничего не известно, то необходимо обратить в суд, где человека признают безвестно отсутствующим. В случае смерти дольщика, уведомляется будущий наследник квартиры. Письменные разрешения от других собственников предоставляются в Росреестр с остальными документами.

В-третьих, перед покупкой доли в квартире необходимо ее осмотреть и удостовериться, что дальнейшее проживание покупателя в жилом помещении возможно.

В чем выгода?

Долевой способ приобретения жилья удобен инвестированием небольших средств. Покупка части квартиры может стать началом для приобретения собственной недвижимости. Соседи-дольщики могут согласиться на рассрочку платежей при выкупе остальных частей жилплощади.

Можно ли использовать материнский капитал?

Купить часть жилого помещения можно на средства материнского капитала. Получить деньги для сделки необходимо в Пенсионном фонде, предъявив следующую документацию: жилищный сертификат, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС.

Можно ли купить долю в квартире у родственников?

Законом разрешена такая форма сделки. Однако использовать материнский капитал в такой ситуации нельзя. Еще одним ограничением будет запрет на получение налогового вычета.

Покупка части квартиры в ипотеку

Допускается покупка долевой квартиры в ипотеку. Необходимо лишь получить разрешение от банка. Зачастую такой вариант подходит тем, кто уже является владельцем остальной части квартиры.

Как оформить долю квартиры на несовершеннолетнего?

Несовершеннолетний ребенок может стать владельцем части квартиры. Подписи в договоре будут ставить родители или законные опекуны. Но потом продать детскую долю жилплощади сложнее, необходимо получить разрешение от органов опеки и попечительства.

Схемы продажи

Оформить долю в квартире можно по договору купли-продажи, то есть на возмездной основе. В таком случае при каких-либо форс-мажорах можно аннулировать сделку через суд и вернуть деньги.

Другой вариант - составление дарственной. Но такой способ обычно используют только родственники.

Как продать часть квартиры?

Для начала необходимо уведомить остальных владельцев квартиры о намерении продать часть недвижимости, получить от них ответ. Затем оформить договор купли-продажи с потенциальным покупателем. Индивидуальный договор можно составить у нотариуса. В обязательном порядке в договоре прописывают информацию о размере доли, данных владельца и покупателя, порядке оплаты и сумме сделки. Для покупки доли в квартире необходимо:

свидетельство о долевой собственности;

технический паспорт на квартиру;

справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги;

выписка из ЕГРП об отсутствии обременений на недвижимости;

согласие одного из супругов на продажу части квартиры, если доля была приобретена в браке.

 

Фото: pravo.ru

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