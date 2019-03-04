Вкусные жилища: дома, похожие на пряничные домики

Конкурсы на строительство огромных пряничных домиков становятся популярны. Несмотря на то, что в создании сладкой структуры сложно конкурировать с мастерами кондитерских изделий, привлекательность симпатичных коттеджей ручной работы из печенья и сладостей сохраняется.
Эти кондитерские строительные проекты вдохновили строителей заимствовать элементы пряничных домов для настоящих домов.
Посмотрите на несколько сказочных домов из настоящих пряников - какой дом вашей мечты? Приглашаем вас перекусить!
6530 Devonshire Ave, Сент-Луис, Миссури
Цена: 389 900 долл. США
Обновленный коттедж: витражи, оригинальные паркетные полы и уютная солярий - вот лишь некоторые из мелочей, которые делают этот коттедж в стиле пряников таким особенным. Построенный в 1935 году, дом с тремя спальнями сохраняет свой первоначальный шарм и сдержанность, а интерьеры получили современное и изысканное обновление.
505 Pine Ave. С, Олдсмар, Флорида
Цена: $ 439 000
Прибрежный коттедж: в то время как он выглядит старым, этому пряничному дому менее двух десятилетий. Интерьер напоминает взбитую белую глазурь, а изделия из дерева вырезаны вручную.
Проспект 400, Бивер Дэм, Висконсин
Цена: 234 900 долл. США
Этот дом с тремя спальнями был построен в 1854 году и известен местному населению как пряничный домик Бобровая плотина.
67 Pinewild Dr, Pinehurst, NC
Цена: 589 000 долларов
Пряничный шик: изготовленный на заказ с витражами, изображающими Гензель и Гретель, этот очаровательный дом идет ва-банк на тему пряников. Построенный в 2001 году дом с четырьмя спальнями находится рядом с полем для гольфа Azalea и имеет собственный ручей, пруд и водоем.
Сен-Чарльз, 1824, Аламеда, Калифорния
Цена: $ 720 000
Калифорнийский имбирный пряник: с его веселыми розовыми и зелеными пряниками, все еще неповрежденными, этот коттедж с двумя спальнями Queen Anne имеет размеры в 900 квадратных футов. Построен в 1896 году.
Орлеан, 417 С, Тампа, Флорида
Цена: $ 650 000
Бунгало Тампа: построенное в 1991 году с ярко-синей дверью, это бунгало является идеальным сочетанием нового и старого.
1030 Fleming St, Ки-Уэст, Флорида
Цена: 2 350 000 долларов
Ошеломляющий Ки-Уэст: исторический дом был построен в 1938 году в Старом Ки-Уэсте и может похвастаться роскошными деталями, такими как бразильские деревянные полы, лепнина и камин в помещении.
1512 Hurley Ave, Форт-Уэрт, Техас
Цена: 460 000 долларов
Имбирный пряник: этот дои был построен в 1920 году. Он расположен в самом центре города и отличается широким крыльцом и причудливой отделкой. Он по-прежнему имеет свои оригинальные паркетные полы.
31220 M 43, Paw Paw, MI 49079
Цена: 250 000 долларов
Итальянский вкус: в этом викторианском доме, построенном в 1889 году, сохранилось множество деталей из резного дерева внутри и снаружи. Дом с четырьмя спальнями расположен на участке площадью 5 акров и включает в себя некоторые оригинальные произведения искусства, а также другие характерные элементы, такие как витражи.
12 Siloam Ave, Oak Bluffs, MA
Цена: 525 000 долларов
Пряничный пряник Martha's Vineyard. Это очаровательное пляжное бунгало с пряниками было построено в 1870 году. Яркий и веселый, прямо с открытки с видом на Сансет-Лейк и в нескольких минутах ходьбы от пристани.
Фото: realtor.com
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