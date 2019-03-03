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Автор Павел Морозов

Отель на дому: как организовать в квартире мини-гостиницу

Недвижимость

Хозяин собственной квартиры может при желании превратить ее в бизнес, организовав в ней мини-отель. Тем не менее, прежде чем продумывать дизайн будущих комнат-номеров, надо осуществить ряд куда более прозаичных, но критически важных юридических действий.

Отель на дому: как организовать в квартире мини-гостиницу. 399887.jpeg

Легальный подход

Решение превратить квартиру в мини-гостиницу особенно актуально для крупных городов с большим туристическим потоком. Категория "мини-отель" устанавливается для гостиниц и иных средств размещения с количеством номеров от 5-ти до 15-ти.

В российском законодательстве нет прямого запрета на использование жилых помещений для оказания гостиничных услуг. Правоохранительные органы довольно снисходительно смотрят на мелкие нарушения со стороны владельцев жилья. Однако предприимчивым собственникам не стоит вступать в конфликт с законом и соблюдать некоторые правила, чтобы быть спокойным за свой бизнес.

Три главных условия

Во-первых, квартира должна располагаться на первом или втором этаже. При этом обязательным условием является отсутствие под ней жилых помещений.

Во-вторых, в квартиру должен быть отдельный вход или присутствовать возможность его оборудования.

В-третьих, квартира должна отвечать ряду требований СЭС, пожарного надзора и стандартам безопасности, установленным МВД.

Все эти требования прописаны в Жилищном кодексе РФ. Если квартира им соответствует, сделать мини-отель легальным будет вполне возможно.

Напротив, если пренебречь процедурой перевода квартиры в нежилой фонд, то можно столкнуться с рядом проблем. В частности, во взаимоотношениях с налоговой службой, которая может счесть хозяин мини-отеля владельцем нелегального бизнеса.

Помимо этого, большие трудности стоит ожидать с рекламой. Дело в том, что официально рекламировать нелегальную деятельность небезопасно. Сложности будут и с базой партнеров и клиентов. 

Статуса владельца мини-отеля

Есть и еще одно условие, без которого функционирование квартирного мини-отеля будет просто незаконно.

Так как гостиничные услуги оказываются по возмездным договорам, и сторона, оказывающая эти услуги, извлекает прибыль, то данная деятельность является предпринимательской. Осуществление предпринимательской деятельности допускается только при условии государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Или при условии создания гражданином коммерческой организации с обязательным прохождением процедуры государственной регистрации юридического лица. В противном случае эта деятельность является административным правонарушением, и предприниматель может быть привлечен к ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушений РФ.

Согласно разъяснениям Верховного суда России ответственность наступает только при систематическом извлечении прибыли, то есть как раз при оказании гостиничных услуг. Если собственник временно сдал жилье в аренду или внаем, то под эту статью он не попадет, но может попасть под статью о неуплате налога на доходы физических лиц.

Перевод из квартиры в нежилое помещение

Квартира, прежде всего, это жилое помещение, в то время как гостиница не является жилым помещением. Поэтому если человек намерен превратить свою квартиру в мини-отель, то ее следует перевести из статуса жилого помещения в нежилое.

Перевод квартиры в нежилые помещения в многоквартирных домах допускается только в случае, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа. Помещения, расположенные непосредственно под ней, не должны быть жилыми.

Перепланировка обязательна для согласования устройства отдельных входов, изменения фасадов зданий. Или, в частности, например, получения разрешения на проведение реконструкции помещений.

В Москве принятие решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое возложено на Городскую межведомственную комиссию по использованию жилого фонда Москвы. А прием документов осуществляет служба "одного окна" Департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы.

Требования безопасности

Несмотря на то, что мини-отель уже не будет относиться к жилым помещениям, владельцу необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, так как в номерах гостиницы, пусть и временно, но все-таки будут пребывать люди.

Фото: ostrovok.ru

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