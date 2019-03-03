Бремя кредита: как выбраться из долговой ямы

Кредиты могут стать непосильным бременем. Потеря работы, болезни, инвалидность могут начисто лишить стабильного дохода. Однако кредиты от этого никуда не деваются. Тем не менее из любой ситуации есть выход.

Заемщик может лишиться возможности обслуживать ипотечный кредит в силу разных обстоятельств. Что следует предпринять в этой ситуации, чтобы не потерять квартиру и деньги?

Что предлагают банки

Потенциальный заемщик должен отдавать себе отчет в серьезности шага, принимая решение о покупке квартиры с помощью ипотеки. В этом случае речь идет о довольно крупной сумме. И ее нужно будет выплачивать банку в течение длительного времени. Любые нарушения графика платежей обернутся дополнительными тратами.

Помимо этого, жилье будет находиться в залоге у банка на протяжении всего срока кредитования. А это значит, что пренебрежение своими финансовыми обязательствами может стоить заемщику жилья. Банк вправе продать заложенную недвижимость, если заемщик долго и упорно будет игнорировать требование банка расплатиться по счетам.

Тем нет менее, иногда сами заемщики не возражают против такого сценария и рассматривают его как единственную возможность рассчитаться с банком.

Стоит помнить, что сегодня у клиентов банков есть возможность реструктурировать кредит. Это позволяет временно уменьшить нагрузку на семейный бюджет. Причем банки не особенно заинтересованы в непростой процедуре взыскания предмета залога. Дело в том, что его последующая реализация не является их профильным бизнесом.

Процесс реструктуризации долга выгоден и банкам, и заемщикам. Оптимальным это решение будет только в том случае, если финансовые затруднения носят временный характер. По большому счету, продавать квартиру стоит, если восстановления дохода не предвидится в течение ближайших двух лет.

В рамках программ реструктуризации могут быть изменены условия погашения кредита. Срок кредитования, сумма ежемесячных платежей, размер процентов. Следовательно, у заемщика появляется временный выход облегчить ипотечное бремя в случае наступления финансовых трудностей.

Без паники

Отчаиваться или пытаться скрыться от кредитора в любом случае не стоит. Всегда можно договорится с банком посредством откровенного и открытого разговора. Если финансовое положение заемщика ухудшается и обслуживание ипотечного кредита становится непомерной нагрузкой, то заемщику следует обратиться в банк для решения вопроса о кредитной реструктуризации.

Здесь важными плюсами для заемщика являются отсутствие просрочек и то, что факт реструктуризации не отражается в кредитной истории клиента.

Ипотечнику может быть предоставлена отсрочка платежа по основному долгу. Тогда они продолжает ежемесячно платить до определенной даты только проценты. В этом случае сумма основного долга не будет меняться до даты, определенной сторонами.

Далее заемщик должен будет единовременно или по графику погасить невыплаченный основной долг, чтобы сохранить сумму платежа. Или же быть готовым платить увеличенный платеж до конца кредитного срока.

Другим, наиболее распространенным вариантом реструктуризации заключается в возможности получить отсрочку по ежемесячным платежам на определенный срок. По завершении этого времени заемщик будет должен выплатить накопленную сумму долга единовременно. Либо по графику, либо перераспределить ее до конца срока кредита равными долями.

Кто в выигрыше

Необходимо учитывать, что процесс реструктуризации ипотечного кредита потребует от заемщиков дополнительных усилий, трат и времени. Необходимо будет заново собирать весь необходимый для ипотечной сделки пакет документов. Помимо этого, представлять банку договор и справку об остатке ссудной задолженности.

Перед принятием решения о реструктуризации, будет проведен полноценный анализ заемщика. Кредиторам понадобятся всевозможные документы по доходам и активам. Они должны подтвердить, что обслуживание ипотеки стало для должника непосильным бременем. Второй момент — финансовые издержки.

Хотя никаких комиссий за проведение реструктуризации в кредитных организациях не предусмотрено, есть одно существенное "но". На предоставленные заемщику для погашения текущих обязательств денежные средства начисляются проценты. Они, как правило, выше, чем по основному ипотечному кредиту.

Иными словами, банк получает дополнительную выгоду при проведении реструктуризации долга заемщика.

Брать или не брать

Если ваш совокупный доход позволяют производить все выплаты исправно, и вы уверены в своих силах на будущее, то почему бы и нет? В ином случае сомнительность получения жилищного кредита очевидна.

Так когда еще лучше повременить с ипотекой? Если человек привык жить от зарплаты до зарплаты и не собирается ужимать свои ежемесячные расходы, то это не для него.

На сайте любого ипотечного банка есть ипотечный калькулятор. Это позволяет рассчитать примерную сумму ежемесячного платежа. Лучше оценить свои силы можно уже на подготовительном этапе. Если вас все устраивает, то можете подавать документы в банк. Кредитные менеджеры сделают более точный расчет, и если сомнений не возникнет и здесь, то можно начинать поиск ипотечного жилья. Главное, в любом случае не забывать о том, что кредит — это надолго и всерьез.

Фото: credit-correct.ru

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