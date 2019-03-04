Два в одном: плюсы и минусы квартир-студий

В начале 2000-х никто и не думал убирать стенки в своей квартиры для получения одного большого пространства. Однако, в наше время застройщики специально практикуют проектировку квартир-студий. Давайте разберёмся, почему такая планировка стала привлекать людей, какие у неё достоинства и недостатки.

Изначально квартиры-студии были развиты в Америке и Европе, как недорогая площадь для жилья, вечеринок, а также, как творческая мастерская, где создавались произведения искусства. Кстати, отсюда и пошло название «студия». Сейчас такой план квартир начал распространяться и у нас в стране. Данный вид планировки особенно подходит для ценителей функциональности. Квартира визуально делится на зоны: зона кухни, зона приёма пищи, зона для отдыха и сна, зона для работы. Плюс ко всему, объединение нескольких помещений в одно большое простор можно объединить и мало квадратных метров, а, следовательно, дешевле. Кроме того, это идеальный вариант для начала самостоятельной жизни.

К плюсам такой планировки можно отнести:

1. Большое количество воздуха, который свободнее циркулирует в отсутствие стен. Пространство становится большим, светлым и чистым, что не может не вдохновлять на какое-либо творчество.

2. В одном большом пространстве появляется сразу несколько окон, что делает его светлым. Таким образом, про темные коридоры можно смело забыть.

3. Обширное пространство является чистым холстом для дизайнера, даёт волю фантазии. В такой квартире, не ограниченной узким (небольшим) пространством можно смело воплощать совершенно разные творческие идеи.

4. Какой бы маленькой квартира не была на вид, в отсутствие комнат, кроме санузла и, возможно, небольшой гардеробной, квартира кажется невероятно просторной.

Недостатки планировки:

1. Комфортна она будет далеко не для всех. Этот вариант идеально подходит для расположения одного человека или пары без детей. Как только в семье появится ребёнок, ему необходимо будет обустроить детскую.

2. Будет неудобно, если вы живете с Вашим партнером в разном ритме. Например, встаете в разное время. В студии нет возможности принимать гостей с ночёвкой, скрывать звуки, запахи. Можно воспользоваться системой ширм, но она ненамного улучшит ситуацию.

3. К дизайну студии стоит подойти с большим вниманием. Не стоит загромождать жилую площадь массивными, большими предметами, огромной кроватью и столом. Всего должно быть в меру.

4. Для того, чтобы стены можно было снести, необходимо получить специальное разрешение, которое не всегда можно будет получить. Так что перед перепланировкой придется побегать по различным инстанциям для получения информации и одобрения.

Стоит заметить, что такой вид квартиры подойдет далеко не всем, поэтому с умом подойдите к выбору жилого пространства. Но этот вариант явно Ваш, если:

- Вам надоели коридоры и комнаты с минимальным количеством дневного света.

- Вы любите постоянно находится с кем-то в компании, ведь в студии нет возможности уединиться и распоряжаться личным пространством.

- В квартире будет жить не более 2 человек

- Вы не храните ничего лишнего, у вас все по полочкам, не загромождаете пространство.

- Вы цените современный стиль дизайна и не боитесь ярких решений для ремонта.

- Вы ищите бюджетный вариант.

Помните, что некоторые комнаты в квартире можно объединить, оставив спальню изолированной.

Фото: spb.afy.ru

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