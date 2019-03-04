Экономный расчет: как снизить затраты на ЖКХ?

Разумное расходование семейного бюджета никогда не бывает лишним — особенно это касается оплаты коммунальных услуг, которые стоят в приоритете при планировании трат. Можно ли законными способами снизить размер суммы в квитанциях за услуги ЖКХ?

Требования закона

Все российские граждане, собственники они жилья или только арендаторы, обязаны платить за предоставляемые им ресурсы и услуги от жилищно-коммунальных служб. При этом, в зависимости от услуги, оплатить ее нужно до 10-25 числа следующего месяца, что прописано в Жилищном кодексе РФ, ст. 153.

Ресурсом считается предоставляемые в пользование газ, электричество, горячее и холодное водоснабжение. А категория услуг куда шире — вывоз мусора, уборка придомовой территории, очистка от снега, наледи, уборка лестниц, обслуживание лифтов, домофона, организация охраны и т. д.

В случае просрочки при оплате услуг придется раскошелиться и за насчитанные поверх этого пени, а вот длительный отказ от оплаты ЖКХ может грозить рядом наказаний вплоть до принудительного выселения за долги из квартиры. Меры к неплательщикам применяются после 3-месячной просрочки платежей, но на практике это может случиться и годы спустя.

Как платить меньше?

Есть целый ряд способов сократить свои расходы на услуги ЖКХ. Обычно это касается получения дополнительных льгот, благодаря которым платится не вся сумма, а только ее часть.

Кто может претендовать на льготу на ЖКХ:

Инвалиды всех групп — 50% скидки на их долю;

Малый доход в семье — документально доказанная маленькая зарплата дает право на 100% скидки;

Плохое качество предоставляемых услуг — потребуется подтверждение комиссии;

Пенсионеры;

Ветераны, герои войн;

Одинокие родители;

Другие категории граждан.

Пенсионеры, большую часть лета проживающие на даче, могут подать на перерасчет, чтобы не платить за услуги, которыми реально в этот срок не пользовались.

Вопрос техники

Благодаря современным технологиям также можно уменьшить свои расходы. В частности:

Установка двухтарифных счетчиков на электричество — расход электроэнергии в период между 23 часами вечера и 7 часами утра идет по сниженной цене;

Счетчики на воду — платить только за свой расход воды, а не по стандарту на дом;

Выписать номинально прописанных собственников — цена на услуги ЖКХ станет меньше;

Энергосберегающие лампы;

Счетчики на газ;

Бытовая техника класса А+, А++;

"Умные" батареи;

Датчики присутствия и движения.

А если никак?

Всегда возможна внештатная ситуация, когда у собственника просто не будет физической возможности оплачивать квитанции от коммунальных служб. От внезапной болезни, а также потери работы или временной нетрудоспособности не застрахован никто.

Закон предусматривает решение таких проблем — заявление в управляющую компанию или ТСЖ с приложением документов о причине невозможности платежей. Коммунальные службы не обязаны помогать жильцам, но могут пойти навстречу в сложной ситуации и предоставить отсрочку платежей на 6-12 месяцев, после которой оплата должна будет возобновиться. Однако за пропущенное время дополнительно будет насчитан процент на всю сумму отсрочки.

Фото:

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Диспетчерские службы ЖКХ переведут на аварийный стандарт﻿

За что платим: услуги ЖКХ по закону и причины роста цен

Как вода в песок: куда уходят деньги за услуги ЖКХ

Как правильно читать квитанции ЖКХ и не переплачивать