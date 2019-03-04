Экономный расчет: как снизить затраты на ЖКХ?

Разумное расходование семейного бюджета никогда не бывает лишним — особенно это касается оплаты коммунальных услуг, которые стоят в приоритете при планировании трат. Можно ли законными способами снизить размер суммы в квитанциях за услуги ЖКХ?
Требования закона
Все российские граждане, собственники они жилья или только арендаторы, обязаны платить за предоставляемые им ресурсы и услуги от жилищно-коммунальных служб. При этом, в зависимости от услуги, оплатить ее нужно до 10-25 числа следующего месяца, что прописано в Жилищном кодексе РФ, ст. 153.
Ресурсом считается предоставляемые в пользование газ, электричество, горячее и холодное водоснабжение. А категория услуг куда шире — вывоз мусора, уборка придомовой территории, очистка от снега, наледи, уборка лестниц, обслуживание лифтов, домофона, организация охраны и т. д.
В случае просрочки при оплате услуг придется раскошелиться и за насчитанные поверх этого пени, а вот длительный отказ от оплаты ЖКХ может грозить рядом наказаний вплоть до принудительного выселения за долги из квартиры. Меры к неплательщикам применяются после 3-месячной просрочки платежей, но на практике это может случиться и годы спустя.
Как платить меньше?
Есть целый ряд способов сократить свои расходы на услуги ЖКХ. Обычно это касается получения дополнительных льгот, благодаря которым платится не вся сумма, а только ее часть.
Кто может претендовать на льготу на ЖКХ:
Пенсионеры, большую часть лета проживающие на даче, могут подать на перерасчет, чтобы не платить за услуги, которыми реально в этот срок не пользовались.
Вопрос техники
Благодаря современным технологиям также можно уменьшить свои расходы. В частности:
А если никак?
Всегда возможна внештатная ситуация, когда у собственника просто не будет физической возможности оплачивать квитанции от коммунальных служб. От внезапной болезни, а также потери работы или временной нетрудоспособности не застрахован никто.
Закон предусматривает решение таких проблем — заявление в управляющую компанию или ТСЖ с приложением документов о причине невозможности платежей. Коммунальные службы не обязаны помогать жильцам, но могут пойти навстречу в сложной ситуации и предоставить отсрочку платежей на 6-12 месяцев, после которой оплата должна будет возобновиться. Однако за пропущенное время дополнительно будет насчитан процент на всю сумму отсрочки.
Фото:
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Диспетчерские службы ЖКХ переведут на аварийный стандарт
За что платим: услуги ЖКХ по закону и причины роста цен
Как вода в песок: куда уходят деньги за услуги ЖКХ
Как правильно читать квитанции ЖКХ и не переплачивать
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран - это нечастая история в противостоянии Западу.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Президент Белоруссии поддержал идею создания общей российско-белорусской валюты с эмиссионным центром в Российской Федерации.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.