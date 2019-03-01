Регистрация иностранцев в России: что говорит закон?

Любой человек с иностранным гражданством при наличии разрешения на въезд имеет право находиться на территории России со своими целями - поиск работы, отдых, визит к друзьям. И всем им надо сообщать о своем местонахождении миграционным службам - но реально ли им получить регистрацию в России?
По закону
Короткий ответ - да. Единственным отличием от получения прописки будут разные правила данной процедуры для иностранных и российских граждан.
Иностранец или его представитель обязан уведомить не только прибытии в Россию, но и о месте проживания во время нахождения в стране. По закону это необходимо сделать в течение 7 рабочих дней с приезда. Регистрация нужна:
Этапы процедуры
Потребуется собрать пакет необходимых документов (варьируется):
1. Паспорт;
2. Миграционная карточка;
3. Бланк принимающей стороны;
4. Право собственности;
5. Копии документов.
Документы иностранца требуются только для проверки личности - забирать их не имеют права. После проверки правильности заполнения бланка обратно выдается его отрывная часть - постановка на учет состоялась. Если же обращение состоялось позже установленного срока, то на иностранца могут наложить штраф, правила которого прописаны в Кодексе об административных правонарушениях РФ, ст. 19.15.2.
Основными законодательными документами, на которые опирается закон и сам иностранец при постановке на учет - это постановления правительства, федеральные законы, приказы ФМС России и статьи в КоАП, где говориться о миграционном учете. В случае проблем нужно внимательно изучить их и заручиться поддержкой юриста.
Закон делит иностранцев на категории. Если проще, то с рядом государств - например, стран СНГ или с установленным безвизовым режимом действует упрощенная система постановки на учет, регистрация выдается сразу на 3 месяца, после чего ее можно продлить.
Продолжительность
Срок разрешения на нахождение в России и регистрации в стране зависит от:
Постановкой на учет может заниматься как собственник жилья, где остановился иностранец, так и руководство хостелов, отелей, гостиниц, санаториев, больниц и т.д. Регистрация иностранного гражданина - не преступление, но фиктивная прописка и т.н. «резиновые» квартиры являются оными. В случае выявления нарушения может грозить серьезное наказание:
Именно поэтому эксперты советуют не вспоминать практику 1990-х, когда многие жители российских городов стали прописывать у себя в квартирах десятки мигрантов. Правила прописаны в Уголовном кодексе РФ, ст. 322.2-322.3.
Временно или постоянно?
На постоянную прописку иностранец может претендовать, если у него есть жилая недвижимость, оформленная на его имя. Также правило действует при наличии вида на жительство - тогда иностранец приравнивается к россиянину и оформление прописки проходит аналогично гражданам РФ. Если в течение 3 лет после получения вида на жительство не прописаться, то можно лишиться этого права!
Нарушение требований миграционной службы грозит наказанием не только принимающей стороне, но и самому иностранцу в равной степени.
Фото: news.rambler.ru
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