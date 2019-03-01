Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников

Как ни приятно думать только о плюсах и положительной стороне приобретения долгожданной собственной квартиры, нужно всегда помнить о потенциальном риске. Сфера недвижимости является одной из наиболее привлекательной для мошенников, которые стремятся нажиться на чужом желании обзавестись своим жильем.

В абсолютном большинстве случаев это касается сделок на рынке вторичной недвижимости - при покупке квартиры напрямую у застройщика пострадать можно только в случае недобросовестной компании или остановки строительства.

Бдительность

Спасет внимание к мелочам - поведение продавца, условия продажи, неожиданно низкая цена, предложение платить напрямую наличными и многое другое. Даже если настолько очевидных признаков нет, не стоит приобретать квартиру без проверки ее у нотариуса. Дело в том, что внешне благополучный объект может иметь дурную славу бесконечных перепродаж, а также скрытых собственников и многое другое.

Чаще всего мошенники используют несколько преступных схем:

подделка документов;

наличие несовершеннолетних и недееспособных собственников;

отсутствие согласия супруга;

двойные продажи;

появление внезапных наследников;

махинации за спиной реального продавца при его незнании;

обременение;

признание сделки недействительной или ничтожной;

многое другое.

Современный житель России привык всех подозревать, так что даже ленивый знает о необходимости проверки права собственности у продавца, истории прошлых продаж. Но не все догадываются побеседовать с соседями, проверить их благонадежность, а также тщательно изучить все предоставленные документы - не только документы на квартиру, но и справки об отсутствии долга перед кредитной компанией или банком, реальность подписи супруга, согласие от органов опеки на продажу, бумаги о выписке всех зарегистрированных из квартиры.

Проблема состоит в том, что огромная площадь России становится помехой для отслеживания передвижения мошенников по стране. При краже документов они могут успеть переоформить право на жилье всего за 5 суток, когда владелец паспорта еще даже не соберется его менять. А дальше простор для фантазии махинаторов бесконечен.

Но все же случаи, когда продавцы квартир безгрешны и сами стали жертвой мошенников, крайне малы на фоне общих показателей. Именно собственники жилья обычно участвуют в преступной схеме с целью лишить покупателя и денег, и желанной квартиры. В данном случае прекрасным способом сохранить свои средства станет страхование сделки на срок до 10 лет - по окончании этого временного отрезка претензии прошлых владельцев на квартиру уже не рассматриваются, а в случае потери собственности застрахованный покупатель сможет возместить все свои траты.

Законы

Немало проблем доставляют и несовершенство законов - расплывчатые формулировки порой становятся причиной беды. Надо помнить о том, что вернуть квартиру в случае мошенничества - более, чем реально, однако это может занять долгие месяцы и даже годы, и потребовать помощи судебных приставов и полиции для выселения незаконных жильцов.

Есть интересный способ для владельцев жилья обезопасить себя от мошенников в сфере недвижимости. Можно подать заявление в полицию с указанием, что любые манипуляции с этим жильем без его ведома незаконны. Также можно юридически оформить небольшой залог на квартиру на себя или родственников, чтобы фактически жилье оказалось в залоге, и возникли проблемы у тех, кто за спиной владельца попытается его продать.

Фото: bk55.ru

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