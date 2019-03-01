Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников

Как ни приятно думать только о плюсах и положительной стороне приобретения долгожданной собственной квартиры, нужно всегда помнить о потенциальном риске. Сфера недвижимости является одной из наиболее привлекательной для мошенников, которые стремятся нажиться на чужом желании обзавестись своим жильем.
В абсолютном большинстве случаев это касается сделок на рынке вторичной недвижимости - при покупке квартиры напрямую у застройщика пострадать можно только в случае недобросовестной компании или остановки строительства.
Бдительность
Спасет внимание к мелочам - поведение продавца, условия продажи, неожиданно низкая цена, предложение платить напрямую наличными и многое другое. Даже если настолько очевидных признаков нет, не стоит приобретать квартиру без проверки ее у нотариуса. Дело в том, что внешне благополучный объект может иметь дурную славу бесконечных перепродаж, а также скрытых собственников и многое другое.
Чаще всего мошенники используют несколько преступных схем:
Современный житель России привык всех подозревать, так что даже ленивый знает о необходимости проверки права собственности у продавца, истории прошлых продаж. Но не все догадываются побеседовать с соседями, проверить их благонадежность, а также тщательно изучить все предоставленные документы - не только документы на квартиру, но и справки об отсутствии долга перед кредитной компанией или банком, реальность подписи супруга, согласие от органов опеки на продажу, бумаги о выписке всех зарегистрированных из квартиры.
Проблема состоит в том, что огромная площадь России становится помехой для отслеживания передвижения мошенников по стране. При краже документов они могут успеть переоформить право на жилье всего за 5 суток, когда владелец паспорта еще даже не соберется его менять. А дальше простор для фантазии махинаторов бесконечен.
Но все же случаи, когда продавцы квартир безгрешны и сами стали жертвой мошенников, крайне малы на фоне общих показателей. Именно собственники жилья обычно участвуют в преступной схеме с целью лишить покупателя и денег, и желанной квартиры. В данном случае прекрасным способом сохранить свои средства станет страхование сделки на срок до 10 лет - по окончании этого временного отрезка претензии прошлых владельцев на квартиру уже не рассматриваются, а в случае потери собственности застрахованный покупатель сможет возместить все свои траты.
Законы
Немало проблем доставляют и несовершенство законов - расплывчатые формулировки порой становятся причиной беды. Надо помнить о том, что вернуть квартиру в случае мошенничества - более, чем реально, однако это может занять долгие месяцы и даже годы, и потребовать помощи судебных приставов и полиции для выселения незаконных жильцов.
Есть интересный способ для владельцев жилья обезопасить себя от мошенников в сфере недвижимости. Можно подать заявление в полицию с указанием, что любые манипуляции с этим жильем без его ведома незаконны. Также можно юридически оформить небольшой залог на квартиру на себя или родственников, чтобы фактически жилье оказалось в залоге, и возникли проблемы у тех, кто за спиной владельца попытается его продать.
Фото: bk55.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Мошенники-риелторы стали навязывать свои услуги по "программе реновации"
Эксперты: мошенники все чаще используют телефон для кражи денег с банковских карт
Мошенники из России изобрели новый способ вымогательства денег у автолюбителей
Кошка спасла хозяина, которого оставили без жилья мошенники
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.