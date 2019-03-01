Нежилая недвижимость: как найти оптимальный вариант

Не вся недвижимость является жилой - существует огромное количество помещений, проживать в которых нельзя. Цель владения имуществом состоит в планах использовать его для бизнеса, а также в качестве выгодной инвестиции. Как это сделать?
Выбираем варианты
Существует немало причин для приобретения коммерческой недвижимости, и можно выбрать подходящий для себя вариант, исходя из своих целей и потребностей;
1. Личное пользование;
2. Сдача в аренду - выгодное вложение средств, ведь на помещения разного рода всегда можно найти арендаторов;
3. Ремонт и перепродажа - недвижимость в плохом состоянии после реконструкции и обновления можно выгодно продать или сдать по куда большей цене;
4. Офисы - можно перепрофилировать здание под бизнес-центр или сдать отдельное помещение под эти цели;
5. Торговля - для открытия своего магазина и шоу-рума или по франшизе.
6. Склад - очень выгодно в любом случае, но часто нужны очень большие помещения и возможность работы автотранспорта;
7. Перевод из жилого в нежилой статус - обычно касается квартир на первых этажах, но может потребовать приличных вливаний при покупке и ремонте;
8. Котлован - покупка по выгодной цене у застройщика, возможны проблемы с долгим ожиданием или в случае прекращения строительства.
Важно помнить, что покупке нежилых помещений с целями ведения бизнеса или сдачи внаем нужно провести серьезную подготовительную работу. Потребуется оценить все плюсы и минусы приобретения, спрогнозировать окупаемость объекта, его востребованность у арендаторов и многое другое.
Ищем недвижимость
В век современных технологий и Интернета кажется нелепым полагаться на другие источники поиска коммерческой недвижимости, но их немало;
Данные способы можно использовать и в обратную сторону - для продажи своей недвижимости.
Помним о рисках
Любые сделки с недвижимостью имеют высокий шанс на финансовые потери, которые стоит знать и держать в уме при оценке сообразности покупки коммерческого жилья. К ним относятся:
Очень важно сопровождение сделки на всех этапах специалистами, которые могут не только проверить легитимность документов и правильность оформления, но и реально оценить выгоду от подобного вложения. Финансовая грамотность и неторопливость должны преобладать над стремлением ухватить предложение по выгодной цене и желание поскорее начать свой бизнес.
Фото: ural.org
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Коммерческое строительство в Великобритании почти остановилось из-за Brexit
Страны для инвестиций: где покупали коммерческую недвижимость в 2018 году
Коммерческий найм муниципального жилья. Можно ли это делать и что это такое?
Вакантность коммерческих помещений в ТиНАО - самая низкая в Москве
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.