Нежилая недвижимость: как найти оптимальный вариант

Не вся недвижимость является жилой - существует огромное количество помещений, проживать в которых нельзя. Цель владения имуществом состоит в планах использовать его для бизнеса, а также в качестве выгодной инвестиции. Как это сделать?

Выбираем варианты

Существует немало причин для приобретения коммерческой недвижимости, и можно выбрать подходящий для себя вариант, исходя из своих целей и потребностей;

1. Личное пользование;

2. Сдача в аренду - выгодное вложение средств, ведь на помещения разного рода всегда можно найти арендаторов;

3. Ремонт и перепродажа - недвижимость в плохом состоянии после реконструкции и обновления можно выгодно продать или сдать по куда большей цене;

4. Офисы - можно перепрофилировать здание под бизнес-центр или сдать отдельное помещение под эти цели;

5. Торговля - для открытия своего магазина и шоу-рума или по франшизе.

6. Склад - очень выгодно в любом случае, но часто нужны очень большие помещения и возможность работы автотранспорта;

7. Перевод из жилого в нежилой статус - обычно касается квартир на первых этажах, но может потребовать приличных вливаний при покупке и ремонте;

8. Котлован - покупка по выгодной цене у застройщика, возможны проблемы с долгим ожиданием или в случае прекращения строительства.

Важно помнить, что покупке нежилых помещений с целями ведения бизнеса или сдачи внаем нужно провести серьезную подготовительную работу. Потребуется оценить все плюсы и минусы приобретения, спрогнозировать окупаемость объекта, его востребованность у арендаторов и многое другое.

Ищем недвижимость

В век современных технологий и Интернета кажется нелепым полагаться на другие источники поиска коммерческой недвижимости, но их немало;

Онлайн - специализированные порталы, соцсети, доски объявлений, приложения;

Пресса - через газеты и журналы и с помощью популярных бесплатных газет с объявлениями;

Аукцион - выбор предпринимателей;

Общественные торги - популярно для целей ремонта и перепрофилирования;

Объявления от застройщика/объекта недвижимости;

Лично - прямые договоренности.

Данные способы можно использовать и в обратную сторону - для продажи своей недвижимости.

Помним о рисках

Любые сделки с недвижимостью имеют высокий шанс на финансовые потери, которые стоит знать и держать в уме при оценке сообразности покупки коммерческого жилья. К ним относятся:

Капитальное строительство - указано в кадастровых документах;

Обременение - продавцы могут скрыть факт долга, нахождение в залоге в банке и т.д.;

Мошенничество с документами - подделка права собственности, сокрытие статуса здания или помещение, наличие скрытых собственников и наследников;

Ошибки в оформлении - особенно у объектов, купленных до начала 1990-х годов, в документах может быть много ошибок;

Двойная продажа - помещение может быть одновременно продано нескольким покупателям, но этого можно избежать при проверке у юриста, страховании сделки, внимании к деталям;

Индивидуальные проблемы - что угодно, от плохой репутации места и неудачных соседей до потенциального банкротства из-за ряда других причин.

Очень важно сопровождение сделки на всех этапах специалистами, которые могут не только проверить легитимность документов и правильность оформления, но и реально оценить выгоду от подобного вложения. Финансовая грамотность и неторопливость должны преобладать над стремлением ухватить предложение по выгодной цене и желание поскорее начать свой бизнес.

Фото: ural.org

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