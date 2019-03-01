Вернуть свое: как получить наследство в случае просрочки

По закону получить наследство в России можно только в течение определенного срока, после чего это право прекращает свое действие. Как быть, если наследник квартиры упустил момент и не смог вовремя оформить документы на себя?
Что говорит закон?
В России срок принятия наследства составляет шесть месяцев с момента смерти предыдущего собственника жилья. Таким образом, через полгода и один день наследование становится невозможным и приходится обращаться через суд для восстановления своих прав. Сделано это для борьбы с мошенничеством, когда недобросовестные наследники или преступники спустя много лет после истечения срока требуют права на квартиру.
Однако законом установлено и единственное важное условие, позволяющее получить наследство. А именно, причины просрочки должны быть действительно уважительными - без доказательства оного получить наследство нельзя:
Каждый случай рассматривается индивидуально - так что шансы все же получить наследство весьма велики. В случае с недвижимостью можно обратиться как в суд, так и к тем, кто вступил в наследство вместо прямого наследника; тогда право собственности может быть передано или разделено между всеми.
Если недвижимость за это время уже была продана, наследник, доказавший уважительность причин для пропуска крайнего срока вступления в права, может претендовать на свою долю или полную денежную компенсацию.
Как это происходит?
Вне суда возможно полюбовное соглашение между наследниками, но чаще всего возникают конфликты, из-за чего также приходится обращаться к нотариусу или в суд. В большинстве же случаев восстановлением права наследования также занимаются судебные органы.
Процесс это небыстрый и требует много усилий:
Самым трудоемким тут станет сбор необходимых документов:
Дополнительные документы могут прикладываться самим заявителем или по требованию суда, ведь каждое дело рассматривается индивидуально. Хотя можно заниматься всем самостоятельно, эксперты настоятельно рекомендуют найти нотариуса и грамотного юриста - это сильно повышает шансы на успех.
А если неудача?
Отказ в получении наследства весьма вероятен. В таком случае можно обжаловать решение суда, но важно вновь не упустить время - только в 10-дневный срок после получения отказа. Если же вновь не выйдет получить квартиру в наследство, можно попытаться решить все мирно с другими наследниками - но это возможно только в случае, если недвижимость не перешла в руки государства, потому что прежний владелец считался одиноким.
Фото: dom-i-zakon.ru
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