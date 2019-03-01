Вернуть свое: как получить наследство в случае просрочки

По закону получить наследство в России можно только в течение определенного срока, после чего это право прекращает свое действие. Как быть, если наследник квартиры упустил момент и не смог вовремя оформить документы на себя?

Что говорит закон?

В России срок принятия наследства составляет шесть месяцев с момента смерти предыдущего собственника жилья. Таким образом, через полгода и один день наследование становится невозможным и приходится обращаться через суд для восстановления своих прав. Сделано это для борьбы с мошенничеством, когда недобросовестные наследники или преступники спустя много лет после истечения срока требуют права на квартиру.

Однако законом установлено и единственное важное условие, позволяющее получить наследство. А именно, причины просрочки должны быть действительно уважительными - без доказательства оного получить наследство нельзя:

незнание факта смерти наследодателя;

отсутствие информации о ценном наследстве;

недееспособность;

командировка;

госпитализация или болезнь;

прочее.

Каждый случай рассматривается индивидуально - так что шансы все же получить наследство весьма велики. В случае с недвижимостью можно обратиться как в суд, так и к тем, кто вступил в наследство вместо прямого наследника; тогда право собственности может быть передано или разделено между всеми.

Если недвижимость за это время уже была продана, наследник, доказавший уважительность причин для пропуска крайнего срока вступления в права, может претендовать на свою долю или полную денежную компенсацию.

Как это происходит?

Вне суда возможно полюбовное соглашение между наследниками, но чаще всего возникают конфликты, из-за чего также приходится обращаться к нотариусу или в суд. В большинстве же случаев восстановлением права наследования также занимаются судебные органы.

Процесс это небыстрый и требует много усилий:

выбрать суд (по месту жительства ответчика, по нахождению имущества, по открытию наследства);

составить иск с требованиями (опираясь на Гражданский правовой кодекс РФ, ст. 131);

собрать документы;

уплатить пошлину;

рассмотрение в суде;

вынесение решения;

оформление права собственности (при положительном исходе дела).

Самым трудоемким тут станет сбор необходимых документов:

исковое заявление;

квитанция об оплате пошлины;

документы заявителя или нотариальная доверенность на его представителя;

свидетельство о смерти наследодателя;

доказательство родства;

завещание;

справка об уважительной причине опоздания в обращении за наследством;

многочисленные копии всех документов;

многое другое.

Дополнительные документы могут прикладываться самим заявителем или по требованию суда, ведь каждое дело рассматривается индивидуально. Хотя можно заниматься всем самостоятельно, эксперты настоятельно рекомендуют найти нотариуса и грамотного юриста - это сильно повышает шансы на успех.

А если неудача?

Отказ в получении наследства весьма вероятен. В таком случае можно обжаловать решение суда, но важно вновь не упустить время - только в 10-дневный срок после получения отказа. Если же вновь не выйдет получить квартиру в наследство, можно попытаться решить все мирно с другими наследниками - но это возможно только в случае, если недвижимость не перешла в руки государства, потому что прежний владелец считался одиноким.

Фото: dom-i-zakon.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Может ли получить наследство внебрачный ребенок

Квартира на юго-западе и дача за 30 миллионов: как поделят наследство Юрского

Право на жилье: как вступить в наследство по завещанию