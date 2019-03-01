Особый статус: можно ли прописаться в апартаментах

В последние годы рынок недвижимости стал заметно шире - появились новые варианты жилья, помимо привычных комнат и квартир. Но если проживание в лофте и апарт-отеле само по себе не вызывает проблемы, встать на учет в таком месте бывает нелегко. Возможна ли прописка вообще?

По закону

Апартаментами, согласно приказу министерства культуры РФ №1215 от 2014 года считается помещение повышенной комфортности в отеле или его аналогах - при площади от 40 кв. метров, наличии кухонной зоны и как минимум двух комнат. Такая же характеристика подходит и для нежилых помещений вроде переоборудованных офисов - именно поэтому возникают сложности к получению прописки.

Хотя апартаменты и находятся в объектах длительного проживания, Жилой кодекс РФ не признает их жилой недвижимость, и обычная регистрация там невозможна. Однако лазейки для получения прописки все же есть:

проживание в них более 90 суток;

отсутствие прописки в этом городе или регионе;

только временный статус.

Постоянная прописка будет невозможна, а вот временная - до пяти лет - вполне. При этом потребуется согласие собственника апартаментов. Кроме того, впоследствии можно снова и снова продлевать временную прописку - число таких сроков не ограничено государством.

Ищем варианты

Для получения временной прописки потребуется:

1. Согласие владельца жилья;

2. Заявление от арендатора;

3. Документы по списку.

Также можно перевести статус апартаментов в категорию жилой недвижимости и получить постоянную регистрацию, но сделать это непросто:

1. Только через суд;

2. Согласие комиссии;

3. Много документов;

4. Оплата пошлины;

5. Нет гарантии успеха.

Обратиться с заявлением о прописке можно в органы регистрационного учета - в миграционную службу (лично или почтой), через сайт Госуслуги, через ближайший многофункциональный сервис, где можно будет получить и подробную консультацию по сбору необходимых документов. Если проблем с бумагами нет, оформление случится в срок до 8 рабочих дней.

Этапы оформления

В случае проживания в апартаментах желающему получить прописку потребуется определенный набор документов, который может слегка варьироваться - все строго индивидуально:

паспорт;

право на недвижимость;

договор длительной аренды;

заявление;

согласие владельца жилья;

дополнительные бумаги по требованию.

Предоставление регистрации в России является бесплатной услуги, так что требовать пошлину госорганы не имеют права. В случае временной прописки к моменту ее окончания придется повторить процедуру сбора документов для ее продления.

Важно знать

Несмотря на право получения прописки и в апартаментах, и в лофтах, практика показывает, что получить ее может быть непросто. Как правило, ее выдают на короткий срок вместо максимального пятилетнего периода, неохотно продлевают, а порой и вовсе отказывают в постановке на учет.

В таком случае можно обратиться в суд, который рассмотрит ситуацию и может вынести решение в пользу заявителя. При переводе статуса жилья в апарт-отеле в жилой решение суда также является обязательным.

Фото: domofond.ru

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