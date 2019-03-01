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Автор Арина Панфилова

Арендный бум и как он повлияет на цены

Недвижимость

Последние несколько лет аренда жилья в Москве давно не растет в цене, что безусловно радует арендаторов. Пока что цены стабильны, но эксперты по жилой недвижимости прогнозируют рост цен на аренду и говорят, что 2019 год принесет больше денег собственникам московских квартир

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По данным аналитиков, начало 2019 года принесло с собой резкое увеличение сделок по аренде, их количество выросло почти на треть. Среди причин такого роста называют следующие несколько факторов.

Во-первых, это слишком высокая цена самих квартир в столице. Люди планировали купить себе новую квартиру, но узнав о текущих расценках и ставках по ипотеке, решили, что снимать жилье выгоднее.

Во-вторых, увеличение сделок объясняется притоком людей из регионов России и иностранцев. Но есть и еще одна скрытая причина. Многие аналитики считают, что падение благосостояния населения привело к тому, что некоторые люди решили сдать собственные квартиры в престижных центральных районах, а сами предпочли снимать жилье более низкого класса. Долю людей, сдающих свое жилье, чтобы жить в более простой квартире, аналитики оценивают в 3-5%.

Стоит отметить, что рост ставок ипотечного кредитования является прямым аргументом против покупки нового жилья. Никто не хочет переплачивать банкам за то, что через несколько лет можно купить немного дешевле. Однако, такова концепция временной стоимости денег: сегодня деньги стоят дороже, чем завтра, через неделю, месяц или год.

Тем не менее, эксперты уверяют, что доступные квартиры для аренды в Москве все еще есть. Так или иначе, примерно 70% рынка составляют небольшие однокомнатные квартиры стоимостью от 25 до 40 тысяч рублей в зависимости от района. Краткосрочное повышение цен, которое может последовать за увеличением количества денег, многие считают всего лишь сезонным колебанием, а не полноценным трендом. 

Рост цен

Небольшой рост цен на аренду также может быть обоснован улучшением районной инфраструктуры. Многие собственники немного повышают цену аренды в тех местах, где в прошлом году открылось новое метро, или же был построен новый значимый объект инфраструктуры.

Также аналитики сходятся во мнении о том, что наравне со спросом растет и предложение. По сравнению с прошлым годом количество квартир для съема увеличилось в полтора раза. В целом рынок находится в равновесии, а причин для беспокойства нет.

Фото: onlineur.ru

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