За что могут отобрать купленную квартиру?

Покупатели квартир на вторичном рынке в большинстве своем уже знают, что очень важно проверить "юридическую чистоту" объекта. Однако не все до конца понимают, что в это понятие входит и что оно означает.

Как правило юридическую чистоту связывают с мошенничеством и недобрыми намерениями продавца. Тем не менее часто собственники и сами не знают, что их недвижимость имеет скрытые проблемы.

Для того, чтобы покупка была безопасной, нужно знать, что именно таит в себе угрозу и какие действия необходимо предпринять, чтобы получить необходимую информацию о приобретаемом жилье.

Права несовершеннолетних

Раньше было очень популярным не включать несовершеннолетних в число собственников при приватизации. Это делалось путем выписки из приватизируемой квартиры непосредственно перед подписанием заявления на приватизацию. После получения документов детей прописывали обратно.

Но необходимо понимать, что впоследствии это может грозить тем, что выписанные дети, достигнувшие совершеннолетия, могут обратиться в суд и заявить свои права на часть квартиры.

Для проверки всех зарегистрированных в квартире жильцов необходимо запросить у продавца справку о регистрации по форме №9 или справку о составе семьи.

Ее может получить собственник или любой зарегистрированный на данной жилплощади в многофункциональном центре (МФЦ).

В этой справке будут указаны сведения не только тех граждан, зарегистрированных по этому адресу на момент выдачи справки, но и о гражданах, которые были здесь прописаны раньше.

Немалую потенциальную опасность таит в себе использование материнского капитала при покупке жилья. При погашении маткапиталом ипотечного кредита собственник может не оформить доли на несовершеннолетних, а продать квартиру как есть. В этом случае права несовершеннолетних также будут нарушены.

Скрытые наследники

Другим источником потенциальной "опасности" для покупателей могут стать не выявленные ранее наследники покупаемой квартиры.

Сначала необходимо обратить внимание — на основании чего продавцу принадлежит продаваемое жилье. Такая информация будет содержаться в выписке из ЕГРН.

В случае, если квартира получена по наследству, то даже если с момента принятия наследства продавцом квартиры прошло пять и более лет, остается велик риск того, что может появиться еще один наследник.

Скрытые собственники

В этом случае речь идет не только о людях, имеющих основания претендовать на квартиру, то есть о несовершеннолетних и кредиторах, о которых говорилось выше, но и о других основаниях для оспаривания купли-продажи квартиры.

В частности, очень важно обратить внимание на то, состоит ли продавец в зарегистрированном браке, либо на то, был ли брак расторгнут недавно. Это связано с тем, что при совершении сделки могут затрагиваться права третьих лиц, в результате чего сделка оспаривается в судебном порядке.

Здесь подстраховаться помогут нотариусы, так как у них есть доступ к реестру ЗАГСа.

Возможные обременения

Продаваемая квартира может иметь несколько видов обременений или прав третьих лиц, которые не являются правом собственности, например, договор ренты или право пользования помещением.

И здесь нотариус поможет проверить принадлежность недвижимости по сведениям ЕГРН.

Неосознанные действия

В случае, если у собственника недвижимости есть какое-то психическое заболевание (в том числе на фоне употребления алкоголя или наркотиков), он может опротестовать продажу квартиры, объясняя тем, что не понимал, что творил.

Надо попросить у собственника справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

Фото: avtokod. ru

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