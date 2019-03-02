Своя кофейня в Москве: как правильно выбрать помещение под аренду

Несмотря на существующую высокую конкуренцию, кофейни составляют примерно треть всех открывающихся заведений общественного питания в столичном стрит-ритейле. По прогнозам аналитиков, данный сегмент сохранит высокий потенциал в ближайшие годы.

Свободные ниши на растущем рынке

В Москве и ближнем Подмосковье в настоящее время действует почти 6 тыс. сетевых кафе различных форматов. Причем сетевая доля составляет 22,4%. Это свидетельствует о высокой конкуренции и невысокой консолидации рынка. Сейчас в столице работает порядка 800 кофеен. Это примерно 6% от общего объема предложения ресторанного сегмента.

Лидерами являются сетевые концепции, составляющие 85% от всего количества кофеен. Они продолжают активно развиваться, в том числе и по франшизе.

Активное развитие кофеен поддерживается глобальным трендом на перемещение досугового и рабочего процессов из офисов и дома в кофейни.

Сравнительно низкая конкуренция наблюдается только в нишевых форматах. Например, таких как как семейное или детское кафе с развлекательной составляющей. Выбрать формат

Каждый стартапер должен сам для себя решить по мере своих средств и опыта, открывать ли кофейню своими силами и с собственной концепцией или купить франшизу уже известного бренда и при этом иметь помощь сильного партнера.

Как определиться с форматом и концепцией

В настоящее время в столичном мегаполисе в основном представлены кофейни в трех форматах. Прежде всего, полноформатные классические кофейни ("Шоколадница", "Кофемания", Travelers Coffee и другие). Есть форматы с минимальным обслуживанием и небольшим числом посадочных мест. Как, например, Grab & Go ("кофе с собой", заведения типа Surf Coffee, Cofix и прочие).

Также популярны форматы небольших киосков (например, One Bucks Coffee, One Price Coffee и другие) с минимальным обслуживанием и отсутствием посадочной зоны. В последние годы в москве набирает популярность тренд на коллаборацию. Например, совмещение салонов связи и кофеен. Дело в том, что первые существенно теряют клиентский поток из-за развития онлайн-услуг. Также сеть книжных магазинов "Республика" приветствует синергию с кофейнями.

Какие помещения подойдут под кофейню

Выбор зависит от концепции, места. А также от того, рассчитывает ли кофейня на проходящий трафик, в том числе формат "кофе с собой". Или просто хотела бы привлечь тех, кто придет на деловую встречу, дружескую беседу или вечерний ужин.

Кофейни могут располагаться в бизнес-центрах, торговых комплексах. Или в помещениях стрит-ритейла и киосках на улице. В торговых центрах кафе обычно арендуют площади в торговых галереях, островных пространствах, атриумах и коридорах.

Как заработать на сдаче помещений под магазин или офис Существует главное техническое требование к помещениям общепита — это наличие воды и электричества. Для кофейни полного цикла помимо всего прочего необходимы вентиляция и вытяжка аналогичной ресторанным площадкам мощности.

Для киоска или мини-кофейни, по оценке консультантов, подойдут помещения площадью 5-30 кв. м, для кофейни с минимальным обслуживанием и небольшим числом посадочных мест потребуется уже 40-100 кв. м, а для кофейни-кафе с посадкой и наличием дополнительного меню — от 100 до 300 кв. м.

Фото: incrussiya. ru

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