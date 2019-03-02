Покупка квартир в складчину: кому это выгодно﻿

Раньше участниками сделок по совместной покупке жилья были в основном инвесторы. Они вкладывались в новостройки на начальном этапе строительства. Потом продавали подорожавшую квартиру и делили прибыль.

Такие инвесторы есть и сейчас. Однако среди совместных покупателей стало заметно больше людей, в складчину покупающих жилье для жизни.

Кому это нужно

Объединение капиталов нескольких покупателей становится не самой редкой ситуацией на рынке как первичной, так и вторичной недвижимости.

Жилье в складчину могут купить, например, частные инвесторы с намерением получить через некоторое время прибыль от перепродажи. Люди также решают квартирный вопрос при недостатке средств на покупку отдельного жилья. Ими могут быть студенты, друзья, родственники. Например, родители со взрослыми детьми, братья и сестры. Такие сделки нередко заключают молодые пары, живущие в гражданском браке.

По статистике, за 2018 год в Московском регионе в сделках с участием более одного покупателя в одном договоре долевого участия фигурировало 24,6 тыс. квартир. В основном это были не инвестиционные, а семейные покупки. Их совершали супруги или родители с детьми. Эксперты отмечают, что в последнее время инвестиционная покупка жилья в складчину стала менее популярна, чем еще три — пять лет назад. Это объясняется кризисными изменениями на рынке недвижимости и падением стоимости объектов.

Купившие недвижимость в 2014 году, сейчас рады продать жилье хотя бы за ту же самую цену. Конечно, и сейчас есть интересные объекты, которые однозначно будут прибыльными через один-два года, но их не так много. К тому же инвесторы сегодня более осторожны и стараются вложиться самостоятельно.

Совместная семейная покупка

Покупка имущества в общую совместную собственность предусмотрена законом только для супругов или членов фермерского хозяйства.

Покупатели, не являющиеся супругами, могут приобрести жилье в общую собственность, установив размер приобретаемой каждым доли. Иными словами, только в общую долевую собственность. Размер доли каждого участника сделки в праве собственности в этом случае пропорционален внесенной им денежной сумме.

Как оформляют такую сделку инвесторы

В случае, если речь идет об инвесторах, то все зависит от их взаимоотношений. То есть если между участниками покупки существует абсолютное доверие, то в сделке может юридически участвовать один человек. В данном случае оформляется индивидуальная собственность.

Квартиру с одним собственником проще реализовать. И при очень доверительных отношениях между покупателями один из них занимает деньги под расписку у другого. Но как правило объект оформляется в общедолевую собственность, так каждый из совладельцев остается уверен, что он всегда может продать свою долю.

Плюсы и минусы совместной покупки

Плюсы

В складчину легче собрать необходимую сумму денег на покупку. Объединение финансовых возможностей нескольких человек обычно позволяет им отказаться от ипотеки или по крайней мере минимизировать заем.

Для тех, кто не получил одобрения банка, но и не находит полной суммы для стопроцентной оплаты, это вообще единственный способ получить желаемую квартиру.

Минусы

Если купленная квартира оформлена в общую долевую собственность, заключаются в том, что это такое жилье сложнее продать. Дело в том, что доля в пересчете на квадратный метр всегда дешевле целого объекта недвижимости, возможны споры совладельцев по распоряжению квартирой. Также в случае с инвестиционной покупкой бывают сложности при продаже квартиры, когда соинвесторы не могут договориться о цене или сроках продажи.

Фото: kvartira.mirtesen.ru

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