Дом, который построил сам

Обладание собственным домом в наши дни перестало быть недостижимой мечтой - при наличии собственного участка земли вполне можно построить бюджетный домик. Особенно, если сделать это самостоятельно. Реально или нет?
Выбираем варианты
Существует много опций при выборе будущей постройки - наиболее подходящим будет вариант каркасного дома размером 6 на 6 метров. Такого размера вполне хватит для комфортного проживания, а построить его при наличии материалов и небольшой подготовки может даже человек без опыта.
Основным плюсом в пользу такого дома будет то, что каркасную конструкцию можно возводить на любом типе грунта - даже на болотистых участках. Благодаря сравнительно небольшой площади и особенностям распределения веса не создается сильной нагрузки на почву, что позволяет избежать проседания.
Установка каркасного дома очень проста - сначала фундамент, затем основа несущей конструкции, после чего дом обшивается и можно приступить к этапу отделки. При этом панели поверх каркаса помогают удерживать тепло внутри помещения, что сокращает стоимость отопления в холодное время года.
А самое главное - если выбран такой вариант дома, то построить его своими руками удастся всего в два, максимум три месяца. Это позволяет уложиться в летний период, когда строить проще всего.
Материалы
Несмотря на общее определение каркасного, обшивка дома может быть самой любой. Чаще всего для этого выбирают дерево, но можно обойтись и другими материалами, а также выбрать более дорогие варианты отделки.
Для возведения дома потребуется:
Построить дом «без гвоздей» не получится - нужно обзавестись или взять в аренду перфоратор, молоток, лестницу, дрель, болгарку, строительный уровень, стремянку, гвоздодер и т.д. Если опыта в использовании данных материалов нет, лучше задуматься о найме профессиональных строителей или поиска помощника.
Стандарты
Строительство простейшего дома своими руками требует не только минимума знаний о строительстве, но и не дает возможности для полета архитекторской фантазии. Простота и наличие подробных инструкций помогает неопытному будущему владельцу дома.
Наиболее затратным этапом становится возведение столбового фундамента, куда установляются трубы диаметром в 20 см на расстоянии в 70 см друг от друга. Залитые бетоном трубы утрамбовывают грунтом - основа дома готова. Поверх ложится брус и стой рубероида.
После можно настилать черновой пол, на него ставят лаги, между ними - матрасы; делается нижняя обвязка каркаса, ставятся вертикальные стойки, на которые лягут брусья дома. Начинать следует с углов! После их укрепления можно сделать верхнюю обвязку и заменить временные укосы на постоянные - так каркас домика станет еще надежнее.
После этого дом обшивается снаружи и внутри, кладется простейшая двускатная крыша, добавляются изоляция от влаги, утеплители и сайдинг по выбору, все коммуникации и окончательный пол. Теперь можно ставить окна, двери и делать отделку внутри.
Каркас можно сделать и из металлических профилей, но своими руками это вряд ли удастся. Металл потребует маркировки, нарезки и понимания, как с ним работать, так что эксперты рекомендуют для возведения собственного домика выбирать брус.
Фото: dompraktika.ru
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