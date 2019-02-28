За что платим: услуги ЖКХ по закону и причины роста цен

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наличие отдельной жилплощади в собственности не означает, что бесплатным будет ее содержание - поэтому и от служб жилищно-коммунального хозяйства ждать безвозмездного труда не стоит. Однако знать, за что по закону положено платить, а за что нет, должен каждый собственник и арендатор квартиры.
Буква закона
Власти обязуют владельцев жилья оплачивать не только налог на собственность, но и стоимость предоставляемых им услуг и ресурсов. В случае ресурсов основными будут:
А вот услуги могут разниться:
При этом тарифы на данные услуги назначаются не только самим государством на федеральном уровне - это решается и в каждом субъекте РФ отдельно. Таким образом, окончательная цена на ЖКХ будет зависеть в том числе и от региона, в котором проживает собственник квартиры или дома.
На уровне государства эти показатели регулируются представителями министерства экономического развития страны. Из-за недовольства жителей России разницей в ценах власти утвердили ряд критериев для регулирования цен:
Почему дорожает жизнь?
Жалобы на постоянный рост тарифов перестали кого-либо удивлять. Это происходит по ряду причин, среди которых есть и состояние инфраструктуры в каждом отдельно взятом районе. Таким образом, вновь все зависит от региона, от качества проделанной ранее работы и других факторов.
Помимо этого, есть и регулярный фактор повышения цен на услуги ЖКХ. Как правило, с каждым годом проводится индексация из расчета уровня инфляции в стране, в связи с чем тарифы растут. В 2019 году это произойдет в два этапа - в начале года, а также в середине лета. Сначала цены подняли на 1,7% от декабрьских тарифов, а второе повышение составит до 4,8% в зависимости от региона, причем прибавка будет идти уже по январскому тарифу.
Инициативная группа депутатов ратует за отмену второго этапа повышения цен в 2019 году, но случится ли это, станет ясно только в июле.
Права и обязанности
Чтобы не было проблем с управляющей компанией, а также не возникло угрозы выселения из квартиры за неуплату по ЖКХ, необходимо всегда вовремя осуществлять платежи. Делать это можно любым удобным способом - почта, банки, пункты приема платежей, онлайн, приложения для мобильных устройств. Впрочем, стоит отметить, что угроза конфискации жилья в случае долгов по «коммуналке» грозит только злостным неплательщикам, но рисковать все же не стоит.
Существует также немало способов сократить своих расходы на ЖКХ - от банальных методов экономии до получения специальных льгот от государства. Важно знать, что необходимо хранить квитанции и чеки о совершенной оплате - по закону, за последние 3 года. В случае каких-либо проблем с коммунальными службами они станут официальным документированным доказательством правоты собственника или арендатора квартиры.
Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наличие отдельной жилплощади в собственности не означает, что бесплатным будет ее содержание - поэтому и от служб жилищно-коммунального хозяйства ждать безвозмездного труда не стоит. Однако знать, за что по закону положено платить, а за что нет, должен каждый собственник и арендатор квартиры.
Фото: kvadmetry.ru
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