За что платим: услуги ЖКХ по закону и причины роста цен

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наличие отдельной жилплощади в собственности не означает, что бесплатным будет ее содержание - поэтому и от служб жилищно-коммунального хозяйства ждать безвозмездного труда не стоит. Однако знать, за что по закону положено платить, а за что нет, должен каждый собственник и арендатор квартиры.

Буква закона

Власти обязуют владельцев жилья оплачивать не только налог на собственность, но и стоимость предоставляемых им услуг и ресурсов. В случае ресурсов основными будут:

на газ;

на электричество;

на водоснабжение;

на отопление.

А вот услуги могут разниться:

уборка придомовой территории;

содержание мусорных контейнеров;

чистка мусоропровода;

борьба со снегом и наледью;

мелкий ремонт;

капитальный ремонт;

охрана;

видеонаблюдение;

домофон;

дополнительные сборы.

При этом тарифы на данные услуги назначаются не только самим государством на федеральном уровне - это решается и в каждом субъекте РФ отдельно. Таким образом, окончательная цена на ЖКХ будет зависеть в том числе и от региона, в котором проживает собственник квартиры или дома.

На уровне государства эти показатели регулируются представителями министерства экономического развития страны. Из-за недовольства жителей России разницей в ценах власти утвердили ряд критериев для регулирования цен:

уровень дохода местного населения;

основные статьи расходов на ЖКХ в регионе;

индивидуальные особенности;

зарплата работников коммунальных служб в регионе;

уровень страховых отчислений;

дополнительные расходы на работу коммунальных служб;

цена рабочих материалов;

плановые накопления.

Почему дорожает жизнь?

Жалобы на постоянный рост тарифов перестали кого-либо удивлять. Это происходит по ряду причин, среди которых есть и состояние инфраструктуры в каждом отдельно взятом районе. Таким образом, вновь все зависит от региона, от качества проделанной ранее работы и других факторов.

Помимо этого, есть и регулярный фактор повышения цен на услуги ЖКХ. Как правило, с каждым годом проводится индексация из расчета уровня инфляции в стране, в связи с чем тарифы растут. В 2019 году это произойдет в два этапа - в начале года, а также в середине лета. Сначала цены подняли на 1,7% от декабрьских тарифов, а второе повышение составит до 4,8% в зависимости от региона, причем прибавка будет идти уже по январскому тарифу.

Инициативная группа депутатов ратует за отмену второго этапа повышения цен в 2019 году, но случится ли это, станет ясно только в июле.

Права и обязанности

Чтобы не было проблем с управляющей компанией, а также не возникло угрозы выселения из квартиры за неуплату по ЖКХ, необходимо всегда вовремя осуществлять платежи. Делать это можно любым удобным способом - почта, банки, пункты приема платежей, онлайн, приложения для мобильных устройств. Впрочем, стоит отметить, что угроза конфискации жилья в случае долгов по «коммуналке» грозит только злостным неплательщикам, но рисковать все же не стоит.

Существует также немало способов сократить своих расходы на ЖКХ - от банальных методов экономии до получения специальных льгот от государства. Важно знать, что необходимо хранить квитанции и чеки о совершенной оплате - по закону, за последние 3 года. В случае каких-либо проблем с коммунальными службами они станут официальным документированным доказательством правоты собственника или арендатора квартиры.

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Наличие отдельной жилплощади в собственности не означает, что бесплатным будет ее содержание - поэтому и от служб жилищно-коммунального хозяйства ждать безвозмездного труда не стоит. Однако знать, за что по закону положено платить, а за что нет, должен каждый собственник и арендатор квартиры.

Фото: kvadmetry.ru

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