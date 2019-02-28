Конфискация имущества: что говорит закон?

В условиях современной жизни нельзя гарантировать полную безопасность и защиту от всех рисков, особенно если речь идет о сделках с недвижимостью. Большинство покупателей квартир боится мошенничества на стадии продажи, а как быть, если собственнику грозит конфискация жилья?

Слово закона

Первое, о чем нужно помнить, конфискацию имущества, включая недвижимое, можно назначить только по суду. Устные угрозы не имеют никакой юридической силы. Кроме того, это крайний принудительный вариант наказания, который обычно назначают в случае серьезных проблем:

отчуждение имущества у преступников и мошенников;

борьба с незаконными накоплениями;

в рамках изъятия орудий преступления;

за долги.

Назначить наказание в виде конфискации имущества можно только по суду - и, помимо предметов роскоши, денег, украшений, машин и бытовой техники, туда попадают и объекты недвижимости. Изъятие без судебного решения незаконно, а требование по возврату всего нажитого можно подавать в любом случае.

В недвижимости

В сфере жилья забрать квартиру или дом могут по причине серьезных долгов - например, по кредиту и ипотеке или из-за неуплаты коммунальных услуг. Вернуть же его обратно без обращения в суд можно только при погашении долга в течение 5-ти суток с момента изъятия, а иначе недвижимость пустят с молотка.

Также могут конфисковать и дачный участок или просто землю, на которой стоит дом, если тот не является единственным местом для проживания виновного по долгам и его семьи. Обычно участок отчуждают, лишая хозяина права собственности, и продают с аукциона по рыночной цене или выше, чтобы погасить долг или передать средства в бюджет, если преступление было уголовным.

После процедуры конфискации квартира и иные виды жилья переходят в руки государства или кредитора. Единственное исключение - если это единственный дом для членов семьи обвиняемого, но тогда приходится искать другие способы погашения долга банку или стране.

Чего ждать?

Если конфискации не избежать, то проводиться она должна в строгом соответствии с буквой закона:

по Уголовному кодексу РФ, ст. 104;

при наличии исполнительного листа от суда;

имущество подвергается аресту;

передача госструктурам без права отказа с их стороны;

составление описи и акта передачи жилья при понятых;

время на апелляцию;

продажа с аукциона по цене не ниже рыночной.

По закону ни власти, ни кредиторы не имеют права на изъятие ряда видом имущества:

при наличии законного собственника;

все, полученное законным путем даже при другой незаконной собственности;

единственное место проживания семьи, а особенно несовершеннолетних.

Права маленьких детей, пострадавших от действий своих родителей и опекунов, но являющихся собственниками конфискуемого жилья, должны соблюдаться. За этим также должны следить при судебном разбирательстве.

Надо помнить, что болезненная процедура конфискации недвижимости должна проходить только с соблюдением закона. Любые нарушение со стороны приставов, отсутствия у них приговора и исполнительного листа, несоблюдение административного, уголовного и процессуального кодексов влечет за собой реальное обоснование для возврата своего имущества.

Фото: zacon24.ru

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