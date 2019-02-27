Переуступка прав на жилплощадь в новом доме: этапы, риски и варианты. Часть 2.

В первой части текущей статьи мы объяснили понятие "переуступка прав", а также рассказали, кто может быть продавцом. Сейчас предлагаем продолжить ознакомление и узнать о выгоде подобной процедуры для покупателя, о рисках сделки и о существующих ограничениях.

Обоснования комиссии за сделку

Комиссия является необходимой составляющей для регулирования действий инвесторов, которые скупают множество объектов недвижимости на этапе вырытой ямы, а в дальнейшем появляются на рынке с крупным объемом предложений по заниженной стоимости.

Эксперты поясняют, что в ряде проектов оформление подобных сделок совсем не отражается на скорости реализации жилых помещений застройщиком. В основном, это крупные жилые комплексы, которые и так пользуются спросом у населения. Если вести разговор о точечных строениях, где застройщик желает реализовать не более 1 тыс. кв. м жилья в течение месяца, то утраченная возможность прибыли значительно сказывается на общем состоянии.

Выгода покупателя

В момент проведения процедуры переуступки прав покупатель имеет право купить жилье в недостроенном здании по стоимости ниже, чем предлагает застройщик, который в связи с этапами строительства поднимает цену все выше. Помимо этого, если большая часть жилья в определенном проекте уже реализована, то вероятно, интересующий вариант реально перекупить у первоначальных дольщиков.

Ограничения при оформлении сделки переуступки

Провернуть вышеуказанные действия реально не в любое время, а только от начала государственного оформления ДДУ и до заключения акта приема-передачи недвижимости между дольщиком и застройщиком. В ситуации, когда жилье уже находится в собственности, есть возможность осуществить только сделку купли-продажи.

Также дольщик не имеет право оформлять договор переуступки, если имеется долг по первоначальному ДДУ. Такая ситуация имеет место быть, когда жилье приобреталось в рассрочку. Здесь не обойтись без разрешения застройщика на проведение переуступки.

Имеющиеся риски

Как и в ситуации с каждым ДДУ, присутствует риск, что сдача здания в эксплуатацию будет передвинута на неопределенное количество времени. Ввиду этого, покупателю рекомендуется тщательно изучить деятельность застройщика. Например, просмотреть количество выставленных на продажу квартир первыми дольщиками. Если данный показатель высок, то можно полагать, что у застройщика есть некоторые проблемы и строительные работы могут затянуться.

Кроме того, присутствует вероятность, что сделку забракуют. Такой итог — следствие некоторых факторов, например, если первоначальный дольщик обанкротился в течение года с момента оформления сделки, либо если не поставить в известность застройщика о совершаемых действиях.

Специалисты советуют, в обязательном порядке проверить, что из всех собственников по ДДУ нет несовершеннолетних детей. Также следует выявить, покупал ли продавец жилье, находясь в браке, и если ответ положительный, то имеется ли письменное разрешение супруга на реализацию жилплощади.

Совет покупателям: следует самостоятельно контролировать процесс передачи оригинала ДДУ (либо заверенную нотариусом копию). Помимо этого, необходимо всегда требовать подлинные документы, доказывающие факт оплаты ДДУ.

Жилье по переуступке в ипотеку — реально?

Еще совсем недавно банки тяжело шли на подобные сделки. Сейчас это встречается гораздо реже, и кредитные организации дают добро на выдачу ипотечного займа. Специалисты поясняют, что подобная тенденция говорит о тщательной проработке схемы переуступки прав. Кредит на подобных условиях можно оформить: в Сбербанке, Банке Москвы, ВТБ 24 и других.

Фото: domofond.ru

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