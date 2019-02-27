Переуступка прав на жилплощадь в новом доме: этапы, риски и варианты. Часть 1.

Купить жилье в многоэтажке на этапе строительства можно непосредственно у застройщика. Но есть и другие варианты, например, сегодня активно практикуется реализация подобного жилья прочими юрлицами или первыми дольщиками. По сути, они реализуют не недвижимость, а передают права на нее. В текущей статье мы расскажем этапы и нюансы оформления подобных сделок, а также имеющиеся риски.

Понятие «переуступка прав»

Под этим значением понимается сделка по покупке в строящемся здании жилья, приобретенного перед этим у застройщика. Как сообщают эксперты, в подобной ситуации в договоре долевого участия (ДДУ) просто меняется дольщик.

Важно помнить, что в здании, несданном в эксплуатацию, фактически еще отсутствует сама квартира, а значит, и нет почтового адреса. Дольщик владеет лишь подписанным ДДУ с правами на жилье, которые можно отдать в руки другого гражданина. То есть человек, оформивший ДДУ с застройщиком, наделяет покупателя правом требовать с него передачу недвижимости после окончательного возведения здания, а также прочие права и обязанности, исходя из условий договора.

Кто продавец в подобных сделках?

Первая группа - оптовые инвесторы. В большинстве случаев это юридические лица, которые приобретают по ДДУ сразу несколько квартир в строящемся доме. Здесь есть возможность получить прибыль из-за того, что на первых порах строительных работ недвижимость стоит гораздо меньше, нежели перед сдачей здания в эксплуатацию.

Вторая группа - подрядчики, принимавшие участие в возведение объекта. Встречаются ситуации, когда застройщики платят по долгам за произведенную работу квартирами, которые находятся в новом здании.

Третий тип продавцов - частные инвесторы, которые приобрели недвижимость по минимальным ценам еще на моменте вырытой ямы, а почти готовую жилплощадь реализуют по завышенной стоимости.

Последняя группа - дольщики, у которых зачастую нет другого выхода, кроме как продать квартиру. Например, пока шли строительные работы у человека появились денежные средства, чтобы купить более привлекательное жилье.

Нужно ли разрешение от застройщика для переуступки?

Не во всех случаях. Но большинство застройщиков взимает процент за оформление подобного разрешения. Чтобы выяснить этот момент нужно тщательно изучить ДДУ: одним из пунктов в договоре может являться обязательство поставить в известность и согласовать вышеуказанные действия с застройщиком. В случае присутствия подобного условия - придется получать письменное разрешение. При этом сумма комиссионных может быть фиксированной (около 30-60 тысяч рублей за один объект), либо в процентом эквиваленте (до 4%).

Помимо этого, застройщик имеет право запретить проведение подобного процесса, чтобы миновать риск массового образования на рынке предложений от дольщиков. Если этого не указано в ДДУ, то после подписания договора дольщик должен только поставить в известность застройщика, отправив ему письмо с копией документа и своими контактами.

Фото: investorschool.ru

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