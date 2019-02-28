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Автор Ксения Семенова

Основные вопросы по военной ипотеке

Недвижимость

Начнем с понятия "военная ипотека" - это целевой заем, выданный военнослужащему для приобретения жилплощади. Данная программа целиком субсидируется государством, а если быть точнее, то специально открытой госорганизацией - Росвоенипотека. 

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Подобный вид кредитования по ставке 9,5% доступен для военных российской армии, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Каждый год на специально созданный счет военнослужащему начисляется определенная сумма финансов, которую можно направить на покупку жилья или накопить и вложить в уже существующую ипотеку. Далее, кредитные обязательства ложатся на плечи государства до того времени, пока военный продолжает службу в рядах отечественной армии.

Кто может воспользоваться льготой?

Как уже говорилось ранее, воспользоваться льготой могут лишь военные, проходящие службу по контракту. Сюда входят:

  • офицеры — выпускники военных университетов, которые подписали контракт во время действия программы;
  • офицеры запаса, подписавшие первый контракт. Прапорщики и мичманы, отслужившие в рядах армии 3 года с момента появления льготного кредитования;
  • солдаты, матросы, сержанты и старшины, пришедшие на службу (или подписавшие очередной контракт) после начала действия программы;
  • и прочие военнослужащие.

На какую сумму можно претендовать?

Размер денежной льготы абсолютно равен для всех и здесь не имеет значение звание и должность. Размер льготы устанавливается каждый год с помощью индексирования. Например, в текущем году данная сумма равна 280 009 рублей.

Когда можно воспользоваться накоплениями?

Для оформления льготной ипотеки военнослужащему необходимо поучаствовать в накопительной системе. После чего, спустя 3 года, он имеет право оформить свидетельство участника НИС, которое требуется в банке при получении ипотеки. В документе, помимо данных участника, прописывается:

  • сумма, скопившаяся на счете к моменту получения свидетельства;
  • ежемесячный размер льготы;
  • максимальный срок, на который будет оформлен кредитный заем.

Срок действия свидетельства — полгода. За этот промежуток времени необходимо закончить оформление документов и направить их в Росвоенипотеку, чтобы из госбюджета была переведена имеющаяся сумма в банк в качестве первого взноса. Данная сумма варьируется в пределах 300 тысяч — 2 502 000 рублей. После получения ипотечного займа ежемесячные взносы ложатся на плечи государства.

Последствия увольнения из армии

В данном случае военному нужно будет не только самому платить кредит, но также и вернуть финансы, которые потратило на него государство. Но здесь есть несколько исключений:

1. У военного выслуга лет, учитывая льготное исчисление, — от 20 лет и более;

2. Военнослужащий отслужил 10 лет и более, после чего был уволен по какой-то из нижеуказанных причин:

  • наступление 45-летнего возраста;
  • тяжелые болезни, если ВВК признало его частично годным к службе;
  • из-за реорганизации воинских частей;
  • если член семьи военного не располагает возможностью из-за тяжелой болезни проживать в той области, где проходит военная служба;
  • при смене места военной службы мужа-военнослужащего (жены), связанной с необходимостью переселения всей семьи в другую область;
  • требуется уход за тяжелобольным родственником;
  • уход за малолетним ребенком, который находится на попечении у военнослужащего.

 

Фото: pnp. ru

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