Основные вопросы по военной ипотеке

Начнем с понятия "военная ипотека" - это целевой заем, выданный военнослужащему для приобретения жилплощади. Данная программа целиком субсидируется государством, а если быть точнее, то специально открытой госорганизацией - Росвоенипотека.
Подобный вид кредитования по ставке 9,5% доступен для военных российской армии, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Каждый год на специально созданный счет военнослужащему начисляется определенная сумма финансов, которую можно направить на покупку жилья или накопить и вложить в уже существующую ипотеку. Далее, кредитные обязательства ложатся на плечи государства до того времени, пока военный продолжает службу в рядах отечественной армии.
Кто может воспользоваться льготой?
Как уже говорилось ранее, воспользоваться льготой могут лишь военные, проходящие службу по контракту. Сюда входят:
На какую сумму можно претендовать?
Размер денежной льготы абсолютно равен для всех и здесь не имеет значение звание и должность. Размер льготы устанавливается каждый год с помощью индексирования. Например, в текущем году данная сумма равна 280 009 рублей.
Когда можно воспользоваться накоплениями?
Для оформления льготной ипотеки военнослужащему необходимо поучаствовать в накопительной системе. После чего, спустя 3 года, он имеет право оформить свидетельство участника НИС, которое требуется в банке при получении ипотеки. В документе, помимо данных участника, прописывается:
Срок действия свидетельства — полгода. За этот промежуток времени необходимо закончить оформление документов и направить их в Росвоенипотеку, чтобы из госбюджета была переведена имеющаяся сумма в банк в качестве первого взноса. Данная сумма варьируется в пределах 300 тысяч — 2 502 000 рублей. После получения ипотечного займа ежемесячные взносы ложатся на плечи государства.
Последствия увольнения из армии
В данном случае военному нужно будет не только самому платить кредит, но также и вернуть финансы, которые потратило на него государство. Но здесь есть несколько исключений:
1. У военного выслуга лет, учитывая льготное исчисление, — от 20 лет и более;
2. Военнослужащий отслужил 10 лет и более, после чего был уволен по какой-то из нижеуказанных причин:
Фото: pnp. ru
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