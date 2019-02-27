На что стоит обратить внимание при оформлении ипотечного кредита в банке

Стоимость недвижимого имущества всегда была достаточно высокой, в связи с этим молодой семье или людям преклонного возраста не так просто собрать необходимую сумму для приобретения. В связи с этим банки разработали специальную систему кредитования, которая называется ипотека. Естественно у банка есть свой мотив - получение материальной прибыли. В свою очередь, человек, воспользовавшийся таким кредитом оказывается в долговой яме. Каждому гражданину, который вынужден прибегнуть к помощи ипотеки, следует знать, что у банка существует ряд уловок, которые они применяют по отношению к кредитуемому.

Принудительное страхование

Очень часто возникает такая ситуация, когда уже в ходе личного обращения в банк, заемщик выясняет, что процентная ставка по ипотеке выше, чем указанная в рекламе или в официальном предложении. Это обусловлено тем, что не учитывалась страховка. На основании действующего ФЗ лицо, оформляющее ипотеку, обязано оформить страховку на объект недвижимости в пользу банка. На основании этого, если имущество, которое заложили при оформлении сделки, будет повреждено или уничтожено, банк получит компенсацию в виде страховки, которая покроет его убытки.

При оформлении займа, человек может застраховать свою жизнь, здоровье или платежеспособность, но банк не имеет никакого законного права, чтобы выдвигать такие требования. Такое решение может принять только заемщик. Исходя из размера кредита и выбранного банка, ставка по данному виду страховки может увеличится в пределах от 0,3 до 1,5 процентов.

Погашение раньше установленного срока

В некоторых банках в договоре на ипотечный кредит есть пункт, который запрещает погашение кредита раньше срока, или же позволяет досрочную выплату только после того, как пройдет определенный промежуток времени.

Если условие будет нарушено - гражданин должен будет выплатить штраф, в размере некоторого процента от суммы займа. В рамках действующего закона, заемщик имеет полное право погашать кредит раньше установленного срока, при этом выплатив банку только действительные расходы.

Снижение уровня заработка

Случается и такое, что в договоре банк указывает еще один пункт, не подкрепленный нормативными законодательными актами - погашение кредита преждевременно, в случае снижения уровня дохода. Если такая ситуация произойдет в будущем - банк может предложить кредитору рефинансирование. В любом случае, если банк выдвигает требование погасить кредит досрочно, можно смело обращаться в прокуратуру или писать заявление в суд.

Несколько рекомендаций

1. Прежде чем подписать договор, тщательно ознакомьтесь с его условиями, а также не забудьте проверить наличие такой информации, как полная сумма договора, а также ежемесячные платежи.

2. Своевременно оплачивайте кредит. Если вы не имеете возможности вовремя внести оплату, обратитесь в банк.

3. Когда в договоре есть пункт, незаконного происхождения, кредитор имеет право не следовать его условиям.

Фото: deltacredit.ru

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