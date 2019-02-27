Способы вложения финансов во вторичное жилье

Вторичный рынок недвижимости до сих пор пользуется хорошим инвестиционным спросом. По информации от экспертов в этой области, есть несколько вариантов, где даже с учетом уплаты налога до окончания пятилетнего срока с момента приобретения жилья, частный инвестор получает возможность заработать приличную сумму денег за считанный период владения жильем.

Доверенность

Приобретение жилья по доверенности - рисковый процесс только тогда, когда документ поддельный. Ввиду этого большинство сделок с квартирами с привлечением поверенных осуществляется с помощью нотариальной конторы, и имущественная ответственность нотариуса в текущей ситуации покрывает сумму до 20 млн рублей. Проще говоря, будущий собственник ничем не рискует, покупая жилье в пределах этой суммы.

Но все равно присутствие минимального риска и неудобства процесса уменьшают доверие к объекту, следовательно, и его ликвидность. В связи с этим, собственнику приходится делать приличную скидку. Чаще всего это 500 тысяч - 1 млн рублей от настоящей рыночной цены подобной жилплощади, реализующейся собственником напрямую. Теперь считаем: услуги нотариуса - примерно 30-40 тысяч рублей; помощь профессионального агента - почти 200 тысяч. Получается, что инвестор уберег уже 250-800 тысяч рублей собственных денег. Продав такую недвижимость по рыночной цене до окончания пятилетнего срока с момента приобретения, нужно будет уплатить пошлину 13% от прибыли. Учитывая этот факт, чистый доход составит 200-700 тысяч рублей.

Квартиры под отделку

Инвестирование финансов в жилплощадь, непригодную для проживания - дело, которое следует тщательно обдумать, ведь ремонт не всегда окупается. Тут же играет роль и скидка на подобные квартиры с чрезмерным износом - не менее 10%, 500-700 тысяч с однушки, 700 тысяч - 1,5 млн рублей с двушки и тому подобное. Далее, наценка на свежий ремонт в среднем составляет приблизительно 20 тысяч рублей на квадратный метр, то есть 600-800 тысяч за отделку однокомнатной квартиры.

Если провести ремонтные работы, потратив не более 10 тысяч рублей за 1 кв. метр, то удастся получить от 700 тысяч до 1 млн рублей при дальнейшей реализации жилья.

Стоит знать, что интерьер жилплощади под дальнейшую продажу должен быть сделан в стиле минимализма, что можно считать универсальным вариантом. Также рекомендуется экономить на материалах, но не скупиться на работах, ведь непрофессионально поклеенные обои в скором времени раскроют тайну бюджетного ремонта.

Жилье в домах под снос

Как только появились первые реальные ситуации с переселением людей по программе реновации, владельцы аварийного жилья в ускоренном режиме убрали свое имущество из продажи до получения новой квартиры, либо повысили ценник, чуть ли не достигая стоимости будущей жилплощади.

Стоит знать, что максимальную прибыль можно получить только при покупке комнаты, находящейся в доме под снос. Выгодно это потому, что владельца потом должны будут пересилить в отдельное жилье, пусть и небольшое по размеру. Например, в Москве в декабре 2018 года таких объектов недвижимости осталось совсем мало, и их ценник, даже на окраине стартует от 3,5 млн рублей.

Но такое вложение тоже рискованное, так как переселения придется ждать в лучшем случае 2-3 года. А также существует вероятность возникновения проблем с местной администрацией, что увеличит срок еще в несколько раз.

Фото: ipotekaved.ru

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