Сдача квартиры в аренду, будучи самозанятым: нюансы

В текущем году на территории нашей страны начал действовать налог на профессиональный доход, который должны отчислять люди, носящие статус самозанятых. Закон об этом принят в последние дни ноября 2018 года.

Перечень типов занятости, попадающих под влияние этого закона, огромен и означает именно самозанятось, то есть человек работает сам на себя или сдает в аренду личное имущество. Стоит отметить, что вышеуказанные условия распространяются и на съем офисов или апартаментов. Кроме того, список пополнили: продажа жилплощади в многоэтажках, участков, коттеджей, машин и прочая передача прав собственности в руки другого человека.

Ввиду указанной ранее информации большинство арендодателей заинтересовались вопросом нового статуса, поэтому мы детально опишем, как закон будет действовать на рынке недвижимости.

На текущей момент нововведение в качестве эксперимента действует лишь в Москве и области, в Калужской области и Республике Татарстан. Исходя из этого факта, условия нововведения имеют силу только в том случае, когда работы проводятся в этих субъектах РФ. Если разбирать на примере арендных отношений, то объект недвижимости должен располагаться непосредственно в перечисленных областях. В ситуации, когда собственник жилплощади зарегистрирован по месту жительства и наблюдается в налоговой инстанции другого региона страны, то это не считается основанием для применения спецрежима. Главное, что имущество числится в экспериментальном субъекте. Стоит также помнить, что собственник жилья должен иметь российское гражданство.

Нельзя не отметить тот факт, что соотношение ставок налогового сбора на профессиональную деятельность реально значительно отличается. Например, при аренде жилья физлицом (по договору найма) налог равен 4%. Если снимает квартиру юрлицо, то заплатить придется гораздо больше - 6%.

Большинство может насторожиться внедрением пониженной ставки налога и задаться вопросом: а вдруг ее в ближайшее время резко поднимут? Депутаты на это отвечают следующее: на протяжении 10 лет категорически запрещено поднимать налоговую ставку и снижать максимальный размер прибыли за календарный год - он равен 2,4 млн рублей. Напомним, предельный годовой доход для ИП равен 150 млн рублей - для УСН и 60 млн рублей - для ПСН.

В случае превышения указанной суммы в течение года налогоплательщик утрачивает возможность участвовать в экспериментальной программе. Тогда прибыль, идущая сверх 2,4 млн рублей, будет обложена налогом по ставке 13% (для физических лиц) или по другим ставкам для предпринимателей, если он приобрел этот статус сразу же после утраты статусы самозанятого.

Владельцы имущества, занимающиеся предпринимательской деятельностью с применением патента или на 6% УСН должны акцентировать внимание на данном моменте: при оформлении статуса самозанятого по условиям нового закона придется отказаться от других спецрежимов. Текущее правило распространяется и на другие виды занятости. Осуществить переход необходимо в течение одного месяца с момента оформления себя как самозанятого.

Некоторая часть суммы от уплаченной пошлины отправится на обязательное медицинское страхование. Взносы в ПФ самозанятый может отчислять самостоятельно по собственному желанию. Прошлый трудовой стаж суммируется с периодами подобной профессиональной деятельности.

Фото: realty.rbk.ru

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