Где хочу, там и стою: правила парковки в многоквартирном доме

Наличие парковочного места возле дома - приятный бонус для жителей большого города. Но увы, такие привилегии не всегда положены жильцам многоквартирных домов, а многие соседи возражают против стоянки машин возле дома. Значит ли это, что придется пользоваться платной парковкой или искать место под гараж?

Изучим правила

Проще всего организовать пространство во дворе дома при наличии ТСЖ - обычно там уже есть документы об организации места под парковку, а также под рекреационную зону. Если же это до сих пор не сделано, а споры по парковочным местам существуют, то следует организовать все по закону.

В большинстве случаев жильцы устраивают самовольную парковку, постепенно переходящую в захват придомовой территории, особенно если они устанавливают без разрешения ограждения или шлагбаум. Именно поэтому во многих новых домах даже есть правило, запрещающее нахождение личного автотранспорта во дворах - или на подземной парковке, или где угодно. Но в случае домов старого фонда все довольно просто.

В подготовке к организации собственной парковочной зоны следует подойти основательно и изучить основные документы - к примеру, СанПиН .2.1/2.1.1.1200-03, где говорится о размещении парковки до полусотни автомобилей не менее, чем в 15 метрах от здания. Однако у каждого застройщика могут быть дополнительные регламенты, которые также стоит учесть.

Подготовка

До подачи заявления на организацию придомовой территории следует провести собрание жильцов дома, ведь без зафиксированного согласия 2/3 жильцов сделать этого будет нельзя. Также следует знать, что дом от 28 метров и выше в высоту требует двух въездов на парковку, а далеко не все здания имеют такую возможность.

Часто препятствием становится то, что в доме большинство жильцов машин не имеет, и на предложение сделать у дома парковку отвечает резким отказом. Поэтому следует предложить им альтернативу, устраивающую обе стороны - сочетание сквера, детской площадки и парковки и т.п.

Перед собранием или обходом жильцов за подписями следует подготовить межевой план и через администрацию своего районе получить на территорию возле дома право собственности.

Проект будущей стоянки должен содержать:

общая схема;

план проезда;

будка охраны (по желанию);

места шлагбаума или препятствий движению;

схему проезда служб в случае пожара;

вид дорожного покрытия;

разметка.

Составить план человеку без опыта и соответствующего образования может быть нелегко, так что лучше обратиться к профессионалам. Цена - до 200 руб. за кв. метр, но есть дополнительные факторы, повышающие стоимость: площадь стоянки, сложность организации пространства, район размещения, «имя» и репутация фирмы, а также выбранное покрытие.

В процессе

Для подачи заявления о возможности организации стоянки у дома потребуются:

протокол с согласием и подписями 2/3 жильцов дома;

данные о повестки дня, как прошло собрание;

данные ответственного за сбор документов;

паспорт представителя дома;

справка из Управления инвентаризации и оценки объектов недвижимости;

согласование в ГИБДД;

подробный проект стоянки.

Заявка с пакетом документов подается на рассмотрение в районные органы власти, занимающиеся ведением земельных ресурсов. Изучение документов занимает от 3 суток, но на практике - гораздо дольше. В случае ошибок при проведении собрания, составлении протокола, выборе проекта парковки сроки также затянутся.

Чем больше будет дополнительных справок, разрешений и согласований на момент подачи заявления, тем больше у инициаторов шансов на успех. А вот после получения разрешения можно будет начать проведение работ - оплата работы профессиональных проектировщиков и строителей ведется за счет жильцов, согласных на реорганизацию двора.

Важно помнить

У стандартного дома разрешено парковать не более 50 автомобилей. Запрещено оставлять включенным двигатель дольше, чем на 5 минут, и держать на парковке крупный грузовой и пассажирский транспорт, заграждать проезд к мусорным контейнерам. Парковка на газоне и пешеходных дорожках также запрещена.

Фото: sibdepo.ru

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