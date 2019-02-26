Плюсы и минусы первого этажа

Первое, что скажет риелтор, который хочет предложить вам квартиру на первом этаже, это то, что очень хорошо не иметь соседей снизу. Возможно это действительно хорошо, но есть еще некоторые нюансы, о которых следует знать. Давайте разберемся, так ли хорошо иметь квартиру на первом этаже.

И начнем мы пожалуй, с недостатков. Конечно сегодня можно решить некоторые проблемы, связанные с жизнью на первом этаже, но знать о них всё-таки стоит.

Безопасность.

Всем конечно понятно, что первый этаж находится в приоритете у преступников. Забраться на первый этаж не составляет труда, и преступники этим активно пользуются. Конечно можно обезопасить жилье самостоятельно, установив на окна решетки. Но решетки на окнах заберут ощущение уюта и создадут впечатление тюрьмы. Также сегодня можно установить защитные стекла или установить сигнализацию. Это действительно улучшит безопасность, но гарантий от воров не даёт. К тому же, все эти меры требуют больших финансовых затрат. Причем обслуживание сигнализации помимо трат на оборудование и установку, потребует ежемесячной абонплаты.

Шум.

Жизнь на первом этаже, сделает жильца хорошо осведомленным о событиях во дворе. Все разговоры бабушек на лавке, ночные разборки и детские крики, все это будет хорошо слышно при открытых окнах. Конечно при хорошем стеклопакете и закрытых окнах, шума не будет. Но не сидеть же с закрытыми окнами весь год. А представьте если окна выходят на дорогу. Это практически непрекращающийся шум. Все это не добавляет здоровья и комфорта жильцам первых этажей. Есть возможность установки внутренних проветривателей, но это значительные и ненужные траты.

Подвал.

На первый взгляд проблемы можно не заметить, но спустя время могут появится неприятные обстоятельства. Первое — это холодный пол. Не все подвалы хорошо отапливаются, поэтому как правило на первых этажах полы бывают очень холодными. Можно конечно решить проблему, установкой теплого пола, но это значительные денежные вложения. Также подвал может быть источником неприятного запаха. Конечно есть дома с чистыми подвалами, но в большинстве случаев подвалы совершенно не ухожены. Более того, из подвала в квартиру могут явится непрощённый гости. Это могут быть крысы, тараканы или блохи.

Плесень.

Плесень в квартире — это несомненно самый большой недостаток квартиры на первом этаже. Если подвал сырой, то плесень обязательно появится. Можно постоянно вести с ней борьбу, но она всегда будет одерживать победу. Избавится от плесени можно, только если перевести подвал в порядок. Но это большие деньги, плюс надо получать разрешение соседей.

Грязь.

Житель квартиры на первом этаже вынужден будет убирать квартиру в несколько раз чаще, чем те, кто живёт повыше. Вся пыль, грязь и выхлопные газы идут прямиком в открытые окна, которые кстати также пачкаются в несколько раз чаще.

Жизнь на виду у всех.

Как же пройти мимо окна? Каждый хочет узнать, что интересного происходит в квартире. Конечно в новостройке такого не будет, но в старом доме, любая квартира на первом этаже — это предмет повышенного внимания прохожих. Конечно можно повесить плотные шторы, но это не лучше, чем те же решетки на окнах.

Теперь несколько слов о плюсах.

Цена.

Одним из главных плюсов квартиры на первом этаже, является ее низкая цена. Как правило все перечисленные выше минусы, делают такую квартиру значительно дешевле. Иногда это и является ключевым фактором для покупки. Многие имеющие ограниченный бюджет, сознательно покупают такие квартиры, а сэкономленные деньги тратят на устранение проблем о которых мы рассказали вначале статьи.

Соседи.

Как не крути, но отсутствие соседей под вами — это довольно существенный плюс. Это гарантия, что шумные соседи не испортят вам отдых ночными вечеринками и скандалами. А главное, в случае прорыва трубы, не придется платить за ремонт затопленной квартиры.

Удобство.

Кто сталкивался со сломанным лифтом, знает, как это утомительно подниматься на верхние этажи. Особенно это проблематично для молодых мамочек с колясками и детьми или пожилых людей. Конечно в данном случае первый этаж несомненно выигрывает. Всего несколько ступеней, и вы уже дома. К тому же в случае пожара, жители квартир на первом этаже имеют все шансы не пострадать, хотя если пожар всё-таки случится, первый этаж значительно страдает от воды, которой заливают горящие квартиры.

Выводы.

Так как же быть? С одной стороны, есть очевидные выгоды. Низкая цена в комплексе с удобством, может подкупить. И скорее всего для некоторых, это обстоятельство станет решающим в выборе жилья. Но если бюджет позволяет, то конечно стоит подыскать варианты повыше. Однозначно отрицательных факторов в квартире на первом этаже значительно больше.

Дело в том, что квартира — это важное приобретение, рассчитанное на долгие годы. И конечно длительное пребывание в такой квартире, рано или поздно приведет к проблемам, свойственным первому этажу. Если предполагается, что со временем семя будет расти, то первый этаж не самое лучшее место для жизни ребенка. Постоянный шум будет мешать укладывать малыша, пыль и грязь будет сказываться на органах дыхания. Также плесень чрезвычайно опасна для маленьких детей. В целом выбор остаётся за человеком. Но, по нашему мнению, покупать квартиру на первом этаже следует только в крайнем случае.

Фото: news. ners.ru

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