Квартира-студия: за или против

Сегодня интерьер в виде квартиры-студии имеет огромную популярность. Это и неудивительно. Прилично увеличивается жилое пространство, квартиры с таким решением имеют более низкую цену, ну и выглядит это интересно. Такое решение позволяет проводить на кухне с семьёй или друзьями больше времени.

Подобное решение хорошо подойдет молодым студентам или человеку, занимающемуся творчеством. В такой квартире прямо хочется творить искусство. Также подобная квартира подойдет паре, которая пока не хочет заводить детей. Комната и кухня вместе, что может быть лучше для любовных экспериментов?

Но важно понимать, что подобное решение подойдет не каждому. Квартира-студия несмотря на свою оригинальность и огромную популярность, сама по себе во многом ограничивает проживающих в такой квартире. Именно об этом мы и поведаем в этой статье.

Небольшая квартира-студия.

Подобное решение, как квартира-студия впервые появилась в Японии. Там таким образом пытались решить проблему нехватки жилья, для работников промышленных предприятий. Именно из Японии мода на такое дизайнерское решение перешла в Западную Европу и конечно же в США. Квартиры-студии, очень понравились студенческой и молодежной аудитории. Они оценили то, что в такой квартире очень удобно устраивать тусовки и шумные вечеринки.

Несмотря на то, что квартира-студия, смотрится модно и современно, цены на них ниже чем на полноценные квартиры с обычной планировкой. Отсутствие стен реально делает квартиру больше и в определенном роде просторнее, даже если эта квартира имеет крайне маленькую площадь. Но вот на этих преимуществах положительные качества такого жилья заканчиваются.

Недостатки квартиры-студии.

Уединение.

Только те, кто жил когда-то в общаге, поймет, что значит жить в квартире-студии. Одному жить в такой квартире идеально, особенно если вы фрилансер или свободный художник. Но делить такое жилье еще с кем-то, очень тяжело. Даже если ваш сожитель очень близкий человек, иногда человеку нужно уединение. Но в данном случае его не найти. Если один проснулся, то вам поспать уже не удастся. Завтрак будет готовится буквально на вашей голове. Более того, вы все время будете на виду. Первое время — это может забавлять, но со временем приведет к раздражению.

Запах.

Как-то один маклер с большим стажем работы, рассказывал, что совершенно спокойно определял нового клиента, живущего в квартире-студии. Все было очень просто, если одежда вошедшего в агентство источала сильный запах еды, то это несомненно житель квартиры-студии. Еда в такой квартире готовится там же, где находятся вся одежда, постельное белье и личные вещи. Все и даже обувь пропитывается запахом готовой еды. Куртка или шуба постоянно будет пахнуть борщом, котлетами или чесноком. Возможно это кому-то понравится, но большинство людей от этого будут не в восторге.

Беспорядок.

Одно из преимуществ квартиры-студии, является ее недостатком. Дело в том, что такой квартире отсутствует разделительная стена. Это значит, что на нее нельзя будет установить полки или навесные шкафчики. Также к ней нельзя поставить шкаф или приделать вешалку. Естественно множество вещей, которые можно было хранить в подобных шкафчиках или на полках, будут валяться по углам. Даже при огромном желании все вещи убрать не получится.

Все знают, когда кухня отделена от комнат, все кухонные принадлежности не покидают территорию кухни. Но в случае с квартирой-студией, вещи удивительным образом расползаются по всей квартире. В такой квартире не редкость найти пульт от телевизора среди ложек, а кастрюлю можно обнаружить под кроватью. И все потому, что кухонная плита находится в непосредственной близости от спального места.

Сложность перепланировки.

Далеко не каждую квартиру можно переделать в квартиру-студию. И на это есть объективные причины. Например, в панельных постройках, где поперечные стены являются несущими, подобную перепланировку делать запрещено. И соответственно разрешения на такие работы получить невозможно.

Да. На такую перепланировку надо разрешение. Получают его в ЖЭКе или у районного архитектора. Дело это крайне сложное, поскольку никто не захочет брать на себя такую ответственность. Особенно если предполагаются работы в старом доме. Более того, стоимость такой перепланировки крайне высока. Иногда цена на такую работу выше, чем обмен однокомнатной квартиры на двухкомнатную с доплатой. Иногда жильцы соседних квартир могут не позволить делать перепланировку.

Помимо перечисленных недостатков, есть и другие менее значительные, но которые следует учитывать. Например, в такой квартире требуется более сложная вентиляционная система. Также придется менять конструкцию отопления. Так как кухня находится в прямом смысле слова в комнате, то это может стать проблемой для содержания в доме домашних животных. Также в случае появления в семье детей, такая квартира станет крайне неудобной. Подрастающий ребенок будет постоянно подвергается опасности, находясь среди острых кухонных предметов и горячей пищи на плите.

И вот тут-то и возникает вопрос, стоит ли ради модных тенденций и нескольких выгод идти на шаг, который впоследствии может обернуться серьезными бытовыми неудобствами.

Фото: hqroom. ru

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