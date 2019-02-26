Как выявить законность перепланировки в жилье?

Точную информацию по этой теме следует искать в техническом паспорте конкретного строения в БТИ. Там фиксируются все изменения, происходящие в жилплощади. Необходимые данные находятся в разделе поэтажной схемы с экспликацией, где нужно найти требуемый этаж и квартиру.
Иногда можно встретить надпись "Разрешение на произведенное переоборудование указанного помещения не предъявлялось в БТИ". В таком случае можно с уверенностью заявить, что была проведена незаконная перепланировка. Приобрести подобную квартиру без узаконивания совершенных манипуляций не получится.
При отсутствии пометки — скорее всего жилплощадь была перепланирована на законных основаниях. Чтобы подтвердить этот факт следует тщательно изучить техпаспорт, открыть страницу с экспликацией и посмотреть, присутствует ли там сноска, содержащая актовый номер Жилинспекции об изменении квартиры и дату выдачи акта. Присутствие такой информации позволяет с точностью 100% считать перепланировку законной, однако остается открытым вопрос о том, что именно было переделано. Эти данные можно выяснить при обращении в БТИ и в Жилищной комиссии.
Рекомендация: перед тем, как обращаться в БТИ с целью выяснения интересующих сведений, следует спросить о наличии техпаспорта квартиры у продавца. Чаще всего владелец жилья может продемонстрировать этот документ, что позволит выявить законность перепланировки в недвижимости.
Подлежат ли узакониванию минимальные изменения?
Любые манипуляции совершенные в квартире, например, удаление маленькой перегородки или расширение дверного прохода на 5 сантиметров, должны быть в обязательном порядке узаконены в БТИ. Все изменения фиксируются на поэтажном плане.
Правила проверки законности перепланировки
Вторичная недвижимость зачастую претерпевает разного рода изменения во внутреннем убранстве: увеличивают площадь кухни, сносят коридоры, переделывают однокомнатные квартиры в студии или объединяют балкон с комнатой. Вариантов множество. Если потенциального покупателя такие изменения устраивают, то очень важно проверить законность манипуляций и соответствие новой схемы жилья, которая находится в БТИ. Для этого собственник должен предоставить следующие документы:
Если владелец не может предоставить весь пакет документов или какую-то его часть, то можно смело сказать, что жилье было переделано незаконно, либо узаконивание не довели до конца. Исходя из этого, человек не сможет приобрести квартиру на текущем этапе.
Фото: estatelegal. ru
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